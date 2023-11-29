Eğitim Sen'den Milli Eğitim Bakanı'na mektup: "Okul sayısı yetersiz, kamu zarara uğratılıyor"

Eğitim Sen Amasya Şubesi tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açık mektup yazılarak, kent merkezinde okul sayısının yetersizliği ile öğretmen görevlendirmeleriyle kamunun zarara uğratıldığı vurgulandı

HABER MERKEZİ

Eğitim Sen Amasya Şubesi, kent merkezinde bulunan okullarda mevcut öğrenci sayısının kapasitesinden fazla olması ve öğretmen görevlendirmeleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açık mektup yazarak açıklama yaptı.

Açıklamada, Amasya il merkezinde bulunan 10 farklı okulda öğrenci sayısının kapasiteden fazla olması ile öğretmen fazlalığının artık kaldırılamaz hale geldiği belirtildi. Bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin, kapasitesinin üzerindeki okullarda yetersiz fiziki alanlara mahkûm edildiği ve sürekli olarak öğretmen değişimlerine maruz bırakıldığı vurgulandı.

450 öğrenci kapasitesi düşünülerek 16 derslik olarak planlanan okullarda 800 ile 1000 öğrencinin olduğu ifade eden Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, “En fazla 30 öğrencilik sınıflarda 40-45 öğrenci ders görmektedir. Lavabolar yetersiz temizlik hizmetleri aksamaktadır. Okulların fiziki kapasitelerinin yetersizliği yetmiyormuş gibi bahçelerine bağımsız anaokulları yapılarak öğrencilerin yaşam alanları daha da daraltılmıştır. Yıllarca unutulan depreme dayanıklı okul konusu depremden sonra hatırlanarak bazı okullar kapatılmış, birleştirme yapılmış ve sorunlar katlanarak büyümüştür. Hala yıkılması veya güçlendirilmesi gereken okullar vardır” dedi.

Amasya ilinde bütün boşlukların müftülük ve üniversite tarafından kullandığını belirten Ölgün, “Üniversitenin derli toplu bir yerleşkesi yoktur. Fakülteler birbirinden bağımsız yerlerde şehrin içerisine dağıtılmış durumdadır. Yerleşke oluşturma girişimleri şehir rantına kurban edilmekte, bazı siyasiler vasıtasıyla engellenmektedir. Hâlbuki üniversite yerleşkesi yapılarak mevcut binaların bazıları milli eğitime devredilirse Amasya’da okullar tam anlamıyla nefes alabilecektir. Çünkü Amasya Merkez ilçesinde acilen 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 2 lise ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

SİYASİ BAĞLANTILARLA GÖREVLENDİRME

Amasya merkezdeki yaklaşık 300 öğretmen fazlalığı nedeniyle kadrosu dolu olan okullara bile öğretmen görevlendirmesi yapıldığı vurgulayan Ölgün, “30 saat derse girmesi gereken öğretmenlerin ders saatlerini hukuksuz bir biçimde 15 saate düşürmüştür. Bir kadro yerine 2 kadro görevlendirerek öğretmenlerin ücret kaybına sebep olurken öğrencileri ise sürekli öğretmen değişikliğine maruz bırakmıştır. Görevlendirme öğretmen sorununda asıl büyük sorun il içerisindeki kadrosu köylerde bulunan öğretmenlerin il merkezine görevlendirilmeleri ile oluşmaktadır. Burada siyasi bağlantılar, ahbap çavuş ilişkileri devreye girmektedir. Bu duruma onlarca örnekten bir tanesi şudur: bir köy okulunda kadrolu 4 sınıf öğretmeninden 3 tanesi merkez okullarına yıllardır görevlendirilmekte, kadrolu öğretmenler yerine sürekli değişen ücretli öğretmenler ikame edilmektedir. Bu görevlendirmeleri yapan yetkililer görevi suiistimal suçu işlemekten çekinmemektedirler ve haklarında soruşturma açılmamaktadır” diye konuştu.

Ölgün son olarak şunları dile getirdi:

“Amasya Eğitim Sen şubesi olarak bu sorunları defalarca hem milli eğitim müdürü hem de ilgili şube müdürleri ile görüştük. Bu konuda bizlerle olumlu bir iletişim içerisinde olan milli eğitim müdürünün ilgili şube müdürünü sorumluluk alanından alıp başka bir sorumluluk alanına vermesi, okulların fiziki durumları için çalışmalar yapması sonucu değiştirmemiştir. Özellikle depremden sonra yapılaşmanın ve yatırımın durduğu bilgisi bize verilmektedir. Okullaşma yatırımının durması kabul edilebilir bir şey değildir.”