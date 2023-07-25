Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul'un üniversiteyle bağı bir kez daha kesildi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), “686 sayılı KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen Genel Başkanımız Prof. Dr. Nejla Kurul, yargı kararıyla görevine dönmüştü. Ancak Ankara Üniversitesi’nin itirazı sonrasında verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle, Kurul’un bir kez daha üniversitesi ile bağı hukuksuzca kesildi. Ancak ne yapılırsa yapılsın, geri döneceğiz ve haklarımızı alacağız. Üyelerimize yaşatılan bu eziyetin hesabını hukuk önünde soracağız” açıklamasını yaptı.

Eğitim Sen, sendika genel başkanı Nejla Kurul’un 686 sayılı KHK ile ihraç edildikten sonra görevine dönmesinin ardından mahkemenin yürütmeyi durdurması kararı nedeniyle üniversiteyle bağının tekrar kesildiğini duyurdu.

Eğitim Sen tarafından konuya ilişkin bugün yapılan açıklama şöyle:

“KURUL’UN BİR KEZ DAHA ÜNİVERSİTESİ İLE BAĞI HUKUKSUZCA KESİLDİ”

“686 sayılı KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen Genel Başkanımız Prof. Dr. Nejla Kurul, yargı kararıyla görevine dönmüştü. Ancak Ankara Üniversitesi’nin itirazı sonrasında verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle, Kurul’un bir kez daha üniversitesi ile bağı hukuksuzca kesildi. Bilinmelidir ki bu durumda olan çok sayıda akademisyen üyemiz bulunmaktadır. Ankara Bölge İdare Mahkemesi hâkimleri hukuka aykırı biçimde Anayasa Mahkemesi’nin, ağır ceza mahkemelerinin ve idare mahkemelerinin kararlarını yok saymaktadır. Üstelik verdikleri kararlarda hukuki gerekçe dahi bulunmamaktadır.

“ÜYELERİMİZE YAŞATILAN BU EZİYETİN HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORACAĞIZ”

6 yıldır haksız ve hukuksuz biçimde üyelerimize yaşatılan eziyet, bugün de mahkeme koridorlarına sıkıştırılan keyfi ve siyasi kararla, uzun ve belirsiz yargı süreçleriyle devam etmektedir! Unutulmamalıdır ki bu kararların altına imza atanlar açıkça suç işlemekte ve anayasal haklarımızın kullanımını engellemektedir. Ancak ne yapılırsa yapılsın, geri döneceğiz ve haklarımızı alacağız! Üyelerimize yaşatılan bu eziyetin hesabını hukuk önünde soracağız.”