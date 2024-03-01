Eğitim Sen: Gerici kuşatmaya sessiz kalmayacağız

İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ÇEDES projesi kapsamında çocukları camiye götürmesine Eğitim Sen tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, ilgililer hakkında soruşturma açılması istendi.

HABER MERKEZİ

İstanbul Çekmeköy İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ile Çekmeköy Müftülüğü tarafından çocukların “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) kapsamında camiye götürülmesine tepkiler sürüyor.

Eğitim Sen ÇEDES projesinin yanı sıra öğrencilerin geçtiğimiz günlerde 4’üncüsü düzenlenen “Hep Birlikte Huzura” adlı program kapsamında sabah namazına götürülmesine tepki gösterdi. Sendikalar tarafından dün Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Açıklamada konuşan Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Bengi Şahin, “ÇEDES projesi üzerinden okullarımızda yaşanan dinselleşme kuşatmasına sessiz ve tepkisiz kalmayacağız” dedi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çekmeköy Müftülüğünün ÇEDES projesi adı altında düzenledikleri etkinliklere hakkında konuşan Şahin, “Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü son olarak da ÇEDES kapsamında yeni bir çağrı yaparak "Ortaokul Öğrencileri İçin Bol Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" adı altında dini içerikli kitapların okutulması için yönlendirmeler yapmaktadır. Okullarda pedagojik yeterliliği bulunmayan kişilerin ders saatinde veya teneffüslerde sınıfa okulun toplantı, konferans, spor, sosyal etkinlikler düzenleyerek öğrencilere "manevi danışmanlık" yapması kabul edilemez. Müfredatta yazılı eğitim öğretim faaliyetleri dışında ve Milli Eğitim Mevzuatında yer almayan sosyal etkinliklere velilerin onayı olmadan öğrencilerin katılımının teşvik edilmesinin yasal dayanağı yoktur” dedi.

İktidarın eğitim sisteminde ve toplumsal yaşamda kendi dünya görüşü ile yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme yönündeki uygulamalarına dikkat çeken Şahin, söz konusu uygulamaların tüm topluma yönelik fiili birer dayatma haline geldiğini ifade etti. Şahin çocukların, iktidarın ideolojik hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği ÇEDES ve benzeri projelerin parçası haline getirilmesine sessiz kalmayacaklarını aktardı. Şahin, “Mesai saatlerinin okul ders planlarının Cuma namazı saatlerine göre düzenlenmek istenmesi, öğrencilerin camilere ve mezarlık ziyaretlerine götürülmesi, karma eğitim İlkesinin ihlal edilmesi ve benzeri girişimler, kısaca eğitim sisteminin dini kurallara göre biçimlendirilmek istenmesi kabul edilemez” diye konuştu.

"SORUŞTURMA AÇILSIN"

Şahin son olarak şunları aktardı:

“Başta Çekmeköy ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ÇEDES projesi kapsamında okullarımızda uygulamaya çalıştığı gerici laiklik karşıtı uygulamaları kabul etmiyoruz. Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne açıkça aykırılık içeren bu uygulamalar suç olduğu gibi toplumun inancını istismar konusu haline getiren, kimi ödüllü yarışmalarla çocukları istismar eden, kindar ve dindar nesil yetiştirme amacı güden bu tutuma karşı sessiz kalmayacağız. Eğitim Sen 2 Nolu şube olarak bu uygulamalar başladığı günden bu yana yetkilileri sorumluluğa çağırıyor, ilgililer hakkında soruşturma açılması talebini iletiyoruz.”