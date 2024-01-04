Eğitim Sen'in yeni MYK'si belirlendi: Yeni başkan Kemal Irmak oldu
Eğitim Sen'de yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni Genel Başkan Kemal Irmak oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Eğitim Sen 12. Olağan Genel Kurulu’nun ardından sendikanın yeni yürütme kurulu üyeleri belirlendi.
Sendikanın 22-23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan seçimler sonrasında oluşan yeni Merkez Yürütme Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve görev dağılımını yaptı.
Eğitim Sen 12. Dönem Merkez Yürütme Kurulu üyeleri şöyle oldu:
Genel Başkan, Kemal Irmak
Genel Sekreter, Zülküf Güneş
Genel Mali Sekreter, Ramazan Gürbüz
Genel Örgütlenme Sekreteri, İzzet İldeş
Genel Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri, Evrim Gülez
Merkez Kadın Sekreteri, Simge Yardım
Genel TİS ve Hukuk Sekreteri, Özlem Tolu
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