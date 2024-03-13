Eğitim Sen: Sınıflar öğretmenlerindir

MEB önünde bir araya gelen Eğitim Sen üyeleri, “MESEM ve ÇEDES Projesi ile çocukların geleceğinin karartılmasına izin vermeyeceğiz” dedi. ÇEDES Projesi kapsamında vaiz ve imamların sınıflara girdiğini belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Sınıflar öğretmenlerin yeridir, başka kimse ders veremez” diye konuştu.

BirGün ANKARA

Eğitim Sen, "Çocukların Geleceğini, 'MESEM' ve 'ÇEDES' Uygulamaları Üzerinden Karartılmasına İzin Vermeyelim" sloganı ile Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem düzenledi.

Çocukların iş cinayetleri ve tarikatların etkinlikleri arasında bir tercihe zorlandığını belirten Eğitim Sen üyeleri, “Çocukların geleceğinin karartılmasına izin vermeyelim” diye haykırdı.

MEB önünde düzenlenen eyleme öğretmenler, beyaz önlükleri ile katıldı. Önlüklere, eğitim alanında kangren halini alan sorunlar yazıldı. Eylemde, “Cemaate değil eğitime bütçe. Karanlığa teslim olmayacağız” ve “ Öğretmen ders verir, dersi öğretmen verir” sloganları atıldı.

PENCEREDEN BAKAN BAKAN

Eylemde konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, öğrencilerin dini etkinliklere zorlandığı ÇEDES projesi ile müfredat değişikliği ve MESEM’ler ile ilgili sorunları anlattı. Müfredat değişikliğine yönelik söz ve bilgi taleplerinin karşılanmamasına tepki gösteren Irmak, “Bakan Yusuf Tekin’i, eğitim alanındaki birçok sorun karşısında sadece penceresinden dışarı bakan bir bakan’ olarak tanımıyoruz. Sayın Bakan, tüm sorunlara kulağını tıkamış. Varsa yoksa eğitimi nasıl dinselleştiririz diye düşünüyor” diye konuştu.

ÇEDES projeleri ile öğrencilerin camilere ve mezarlıklara taşındığını kaydeden Irmak, velilere şu sözlerle seslendi:

“ÇEDES Projesi kapsamındaki her türlü eylem ve faaliyet konusunda sizden izin almaları için okul yönetimlerine baskı oluşturun. ÇEDES altında yapılan projeler ile çocuklarınız sabah namazlarına götürülüyor, cami temizleme etkinliklerine katılıyor. Bu topraklarda tek bir düşünce ve inanç yok. Bakanlık ise herkese aynı inanç ve merhaba mezhebi dayamak niyetinde. Bu uygulamalara karşı mücadelemiz devam edecek.”

“SINIF ÖĞRETMENİN YERİDİR”

MESEM’lerde çocukların iş güvenliği olmadan çalıştırıldığını kaydeden Irmak, “MESEM’lerde kontrolsüz bir hayat var. Meslek eğitimine karşı değiliz, çocuk işçiliğine karşıyız.” İfadelerini kullandı. Eğitim Sen’in ÇEDES Projesi’ne ve mesleki eğitim adı altında çocuk işçiliğine karşı çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Irmak, “Vaiz ve imam gibi pedagojik formasyonu olmayanları sınıflarımıza sokmayacağız. Sınıf öğretmenin yeridir, sınıfta başka kimse ders veremez” değerlendirmesinde bulundu.

“EĞİTİM KAMUSAL VE LAİK OLMALI”

Eylemde söz alan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise MESEM’ler aracılığıyla öğrencilerin yoksulluğa razı edilmek istendiğini savundu. Velilerin anadilde, demokratik ve ücretsiz eğitim taleplerinin karşılanmadığını söyleyen Karagöz, “Cemaat ve tarikatların yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız. Eğitim kamusal Laik ve bilimsel olmalıdır. Kaynaklar okullara öğrencilere ayrılmalıdır” yorumunu yaptı.