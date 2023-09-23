Eğitim-Sen soruşturma ve cezalara tepki gösterdi

Haber Merkezi

Eğitim-Sen son zamanlarda artan eğitim kurumlarındaki keyfi soruşturmalara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Hukuk, liyakat bir kenara bırakılmış, iktidara yakınlık, hemşericilik, sendikacılık ön plana çıkarılarak idari soruşturmalarda var olan asgari hukuk ayaklar altına alınmıştır" denildi.

Eğitim kurumlarında keyfi soruşturma ve cezalar devam ediyor. Eğitim-Sen İstanbul 2 Nolu Şube soruşturma ve cezalara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bu zamana kadar okul müdürlerinin muhakkik olarak görevlendirilmesinin ağır sonuçlarını eğitim emekçileri yaşamaktadır. Hukuk, liyakat bir kenara bırakılmış, iktidara yakınlık, hemşericilik, sendikacılık ön plana çıkarılarak idari soruşturmalarda var olan asgari hukuk ayaklar altına alınmıştır. Bu keyfiliğin kamuda var olan usulsüzlüklere ve keyfiyete, yetkiyi kötüye kullananlara karşı eğitim emekçilerinin sessiz kalmasına neden olduğu bilinmesine rağmen bu konuda adım atmayanlar yaşanan her türlü hukuksuz sürecin sorumlusu olarak anılmaya devam edecektir."