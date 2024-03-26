Eğitim Sen’den Ensar Vakfı tepkisi

Haber Merkezi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ensar Vakfı’na ülke genelinde tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak ''Sana Emanet'' başlıklı bir bilgi yarışması düzenleme izni vermesine tepki gösterdi.

Okullarda Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla dini içerikli etkinlikler ve faaliyetler düzenlenmesinin kanul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamada, ''Türkiye’de okullar başta olmak üzere yaygın ve örgün eğitim kurumları MEB'in dini dernek ve vakıflarla yapmış olduğu protokoller üzerinden dini etkinlik ve faaliyetlerin mekanları haline getirilmiştir. MEB aracılığıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, dini vakıf ve cemaatler eliyle okullarda yürütülen ÇEDES ve benzeri uygulamaların yanı sıra, çeşitli yarışma ve etkinlikler yapılmaktadır" denildi.

İSTİSMARCI DERNEK

Yapılan açıklamada MEB'in 7 yıl önce Karaman’da 9-10 yaşında 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı skandala adı karışan ve sanıkların 508 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Ensar Vakfı’na ülke genelinde tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak ‘Sana Emanet’ başlıklı bir bilgi yarışması düzenlemesine izin vermesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "sivil toplum kuruluşu" olarak tanımladığı dinci tarikat ve cemaatlerin yıllardır okullarda faaliyetlerde bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi: "MEB’in görevi dini dernek ve vakıfların okullardaki faaliyetlerini organize etmek değil, eğitimin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretmektir. Okullarda hangi ad altında olursa olsun, dini içerikli tüm etkinlik ve faaliyetlere derhal son verilmeli, eğitim öğretim süreci eğitim biliminin temel ilkeleri ve çocukların üstün yararı gözetilerek yürütülmelidir.''