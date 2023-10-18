Eğitimciler açlık sınırına yaklaştı

Haber Merkezi

Gün geçtikçe derinleşen ekonomik krizle birlikte öğretmenlerin aldığı maaşlar da erimeye devam ediyor.

Eğitim Sen tarafından yayımlanan bildiride 2014 yılındaki 2 bin 148 liralık öğretmen maaşıyla 14 adet çeyrek altın alınabilirken 2023 yılında 22 bin 458 liralık maaşla ancak 8 adet çeyrek altın alınabildiğine dikkat çekildi.

Öğretmenlerin geçinemediklerine vurgu yapılan açıklamada, "Siyasi iktidar yıllardır bütçeden en çok payı eğitime ayırdıklarını iddia etse de yüz binlerce eğitim emekçisi yıllardır açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırına uzak bir yaşam sürdürüyorlar" ifadelerine yer verildi.

Eğitim emekçilerinin büyükşehirlerdeki yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşadığı aktarılan açıklamada, yüksek gıda fiyatları sebebiyle de sağlıklı beslenemedikleri de belirtildi.

Açıklamada, "Faturalarımıza yansıyan enflasyon, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız hayat pahalılığı resmi enflasyonun çok üzerinde" ifadeleri kullanıldı.