Eğitimde Bilal’in vakfı dönemi

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu Okçular Vakfı ile yapılan işbirliklerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde okullarda “Okçuluk Benim Sporum” projesi dördüncü defa gerçekleştirilecek. İmzalanan protokol kapsamında 300 ortaokul ve lisede 300 öğretmen yönetiminde okçuluk sporu çalışmaları başlatılacak.

Okçular Vakfı’nın Okçullar Tekkesi’nde önceki gün gerçekleştirilen tanıtıma ise Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay katıldı. Açıklamada projenin amacı “okul çağında okçulukla tanışmayan kimse kalmaması” olarak aktarıldı.