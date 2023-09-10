Eğitime yine son dakika değişikliği damga vurdu

AKP iktidarı eğitimde yapboz yönteminden vazgeçmiyor. Okulların açılmasına son 48 saat kala yapılan değişiklikle beraber 4'üncü sınıflarda sınav yapılmayacak. Ortaokul ve lisede ise sınavlar merkezi olacak.

HABER MERKEZİ

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 26 bin öğretmen üç aylık yaz tatilinin ardından yarın yeni eğitim öğretim yılına adım atacak. AKP iktidarı döneminde hemen her bakanla değişen eğitim sistemi bu döneme de aynı şekilde başladı.

Sınıfta kalmayı geri getiren yeni sistem önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişken bir değişiklik haberi daha geldi. İlk üç sınıfta olduğu gibi 4'üncü sınıf öğrencileri sınava girmeyecek. Orta okul ve liselerde ise sınavlar ayın tarihlerde ve merkezi olarak yapılacak.

Tüm öğrencilere aynı sorular yöneltilecek. Sorular ‘Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ tarafından hazırlanacak. Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav, farklı soru türlerinden oluşabilecek. Çoktan seçmeli test ile açık uçlu sorular hem ayrı hem de bir arada öğrencilerin karşısına çıkabilecek. Ancak ilk aşamada ülke ve il geneli sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Ortak sınav dışında okul genelinde uygulanacak sınavlar ise yazılı olacak.

Alınan kararı değerlendiren eğitim uzmanı Ali Taştan, “İlkokul 4. sınıftaki sınavın kaldırılması olumlu bir adım ancak yetersiz. 5. ve 6. sınıfa kadar olan sınavların da kaldırılması gerekiyor. Sınava dayalı sistem akademik anlamda öğrenciyi başarısız gösteren bir sistem” dedi. Taştan şunları söyledi: “Merkezi sınavlarla Bakanlık sınav merkezli bir sistem ortaya koyuyor. Biz sınavlar kalksın derken sınavları artırıyor. Çocuklar, süreç odaklı yönteme tabii tutmalı. Merkezi yapılacak sınavlar fırsat eşitsizliğine neden olacak. Dershaneler ve özel kurslar artacak. Önce Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kalkmalı sonra merkezi sınavlara ihtiyaç kalmaz. Çocuklar, ilkokul 2’den itibaren sınav stresi altına giriyor. Çocukların yeteneklerine göre değerlendirme yapılmalı.”