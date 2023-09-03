Eğlence mekanına giden polis silahın boş olduğunu gösterirken bir çalışanı vurdu

İstanbul Kartal’da dün gece bir eğlence mekanına giden polis memuru A.K., işletme müdürünün silahla içeri giremeyeceğini söylemesi üzerine, silahının boş olduğunu belirterek teslim dolabına konulması işletme müdürüne gösterdiği sırada silah ateş aldı. İş yeri çalışanı Osman Alkan elinden ve karnından yaralandı.

İstanbul Kartal’da dün gece bir eğlence mekanına giden polis memuru A.K., işletme müdürünün silahla içeri giremeyeceğini söylemesi üzerine, silahının boş olduğunu belirterek teslim dolabına konulması işletme müdürüne gösterdiği sırada silah ateş aldı. İş yeri çalışanı Osman Alkan elinden ve karnından yaralandı.

Olay gece 03.00 sıralarında Yakacık Çarşı Mahallesi, Kartal Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Polis memuru A.K, kuzeni S.Y ile eğlence mekanına geldi. İşletme müdürü Mustafa Bayramoğlu, polis memuru A.K’ye silahla içeri giremeyeceğini söyledi. İşletme müdürü, A.K’den silahını teslim dolabına koymasını istedi. Bunun üzerine A.K, şarjörünü çıkarıp silahın boş olduğunu söyleyerek işletme müdürüne gösterdiği anda silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, iş yeri çalışanı Osman Alkan'ın elinden ve karnından yaralanmasına neden oldu. Alkan hastaneye kaldırılırken A.K, gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.K, adliyeye sevk edildi.