"Ehliyet affı" için kanun teklifi verildi: Kimleri kapsıyor?

Ehliyetine el konulanların bir defaya mahsus affedilmesi için kanun teklifi verildi. CHP'li Sarıgül tarafından verilen teklifin, insan canına kastetmeyen, yaralamayan ve madde bağımlısı olmayanları kapsadığı belirtildi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ehliyetine el konulanların bir defaya mahsus affedilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sunduğunu bildirdi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin, insan canına kastetmeyen, yaralamayan ve madde bağımlısı olmayan herkesin bir defaya mahsus affedilmesini içerdiğini söyledi.

TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklifin desteklenmesi ve yasalaşması halinde ehliyetlerine el konulan, geçim kaynağı şoförlük olanların da tekrar işlerine dönme imkanı bulacağını dile getiren Sarıgül, ehliyeti alındıktan sonra işlerini kaybeden kamyon ve taksi şoförlerinin olduğunu belirtti.

Sarıgül, "Şoförlerimiz ehliyetlerine kavuşmak için uzun yıllardır bekliyorlar. TBMM'nin bu noktada bir düzenleme yapması şart. Ehliyet mağduru vatandaşlarımız ekonomik anlamda sıkıntı çekiyor. Ehliyet affı kanun teklifimin yasalaşması şoför esnafımızı mutlu edecektir" dedi.