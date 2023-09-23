Ehliyet sınavını beklerken 10 metrelik duvardan düşen kişi öldü
İstanbul Bayrampaşa’da direksiyon sınavı için sırasını bekleyen bir kişi, yaslandığı demir korkuluk kırılınca 10 metre yükseklikten 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na düştü. Ağır yaralanan 32 yaşındaki Akif Türkmen, hayatını kaybetti.
Bayrampaşa'da ehliyet sınavına girmek için sıra bekleyen kişi, yaslandığı çitin yıkılmasıyla yaklaşık 10 metreden düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde ehliyet sınavına girmek için belirlenen noktaya gelen Akif Türkmen (32) sırasını beklerken yaslandığı çitin yıkılması üzerine yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düştü.
Büyük İstanbul Otogarı'nda park halindeki otobüslerin arasına düşerek ağır yaralanan Türkmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Görgü tanıklarından Melik Çiftçi, gazetecilere, sınav için yolun kenarında beklediklerini, bu sırada Türkmen'in düştüğünü söyledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ise konuyla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan, Türkmen'in düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.