Ejderha Dövmeli Kız dizi oluyor

Stieg Larsson tarafından kaleme alınan ve daha önce birkaç kez beyaz perdeye uyarlanan "Ejderha Dövmeli Kız" serisi şimdi de dizi oluyor.

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İlk olarak Mayıs 2020'de geliştirilme aşamasında olduğu "Ejderha Dövmeli Kız" dizisi için hazırlıklar başladı. Uyarlamanın başyazarı açıklandı. Larsson'un Milenyum romanları dünyasında ortaya çıkacak olan "Ejderha Dövmeli Kız" uyarlamasında başyazar koltuğuna Veena Sud geçti. Variety’nin haberine göre; Stieg Larsson tarafından kaleme alınan "Ejderha Dövmeli Kız" serisinin dizisinin yapımcılığı için Left Bank Pictures ile anlaşıldı. Hollywood uyarlaması "Ejderha Dövmeli Kız"ı ise David Fincher yönetmişti. Bu filmde Salander rolündeki Rooney Mara'ya Daniel Craig eşlik etmişti. Dördüncü kitap "Örümcek Ağındaki Kız"a dayanan devam filminde ise Salander rolünü Claire Foy devralmıştı.