Ek MTV ve yapılandırma için son gün 31 Ağustos

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor. Ayrıca yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için de son tarih 31 Ağustos.

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos.

Vergi, araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak ve bu yıla mahsus uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak. Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de yaptıramayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf.

Borç yapılandırma için de son tarih 31 Ağustos. Peşin veya ilk taksit ödeme süresini geçirenler veya eksik yatıranlar kapsamda olacak.

Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte bu ayın sonuna kadar ödeyebilecek. Bu kişililer katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak.