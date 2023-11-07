Ekim Devrimi 106 yaşında

Haber Merkezi

Dünyanın bugüne kadar gördüğü en önemli sosyalist deneyimlerinden olan Sovyetler Birliği’nin kurulmasına yol açan Ekim Devrimi’nin bugün yıldönümü. 1917’de Bolşevik Parti önderliğinde başarıya ulaşan devrimin üstünden 106 yıl geçti.

Partinin Genel Sekreteri Vladimir İlyiç Lenin henüz gerçekleşmeden kısa bir süre önce devrimin önemini şöyle ifade etmişti: “Proletarya Partisi bütün dünyada kitleleri baskı altında tutmak için monarşik aygıtları, yani polis, düzenli ordu ve ayrıcalıklı bürokrasiyi muhafaza eden ve payidar kılmak için çabalayan burjuva parlamenter demokratik Cumhuriyetle yetinemez. Partimiz daha demokratik bir işçi-köylü cumhuriyeti için savaşmaktadır.”

Bilinen ismiyle “Ekim Ayaklanması” Rusya’nın Jülyen takvimine göre 25 Ekim 1917’de miladi takvime göre ise 7 Kasım 1917’de gerçekleşmişti. Böylece Bolşevik Parti, 30 Aralık 1922’de resmi olarak kurulacak olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliğinin öncül devleti olan, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’ni (Rusya SFSC) kurmuştu. Ancak devrim karşıtı unsurlar “Beyaz Ordu”yu kurarak Kızıl Ordu ve Bolşevik Parti’ye karşı ayaklanmıştı. 5 yıl süren iç savaşı kazanan Bolşevikler Sovyetler Birliği’ni kurmuştu.

Ekim Devrimi’nin ardından yurttaşlar sosyal, ekonomik ve kültürel alanda birçok farklı kazanımlar elde etmişti. Bu kazanımlar şöyle:

1) Asgari ücret artırıldı ve çalışma saatleri 8 saate indi.

2) Bankalar kamulaştırıldı.

3) Laik bir eğitim modeline geçildi.

4) Eğitim ücretsiz hale geldi.

5) Kadınlar seçme ve seçilme hakkı kazandı.

6) Unvanlar kaldırıldı ve herkes yasalar önünde eşit hale geldi.