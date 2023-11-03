Ekimde fiyatı en fazla artan ürün 'çocuk giyimi' oldu

TÜİK verilerine göre, ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22,4 ile 'çocuk giyimi' oldu. Çocuk giyimindeki fiyat artışını, yüzde 17,73 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 16,84 ile kadın giyimi izledi.

Tüketici fiyatları bazında ekimde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22,4 ile "çocuk giyimi", fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 12,97 ile "hava yolu ile yolcu taşımacılığı" olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çocuk giyimindeki fiyat artışını, yüzde 17,73 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 16,84 ile kadın giyimi, yüzde 16,14 ile kadın ayakkabısı, yüzde 10,78 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,2 ile erkek giyimi, yüzde 9,47 ile şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri, yüzde 9,15 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) , yüzde 8,83 ile kuzu eti, yüzde 8,57 ile kuru meyve ve sert kabuklu yemişler yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 12,97 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında oldu. Bu ürünü yüzde 5,69 ile taze meyveler, yüzde 4,57 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 3,1 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri takip etti.

Fiyatı düşüş gösteren diğer ürünler yüzde 2,15 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 0,89 ile paket turlar, yüzde 0,67 ile benzinli otomobil, 0,29 ile peynir, yüzde 0,28 ile bira, yüzde 0,13 ile mutfak mobilyaları oldu.