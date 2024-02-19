Ekmeğe zam sinyali: "Dar gelirliler zorlanacak"

Un sanayicileri buğday fiyatlarının dengede olduğunu söyleyerek yapılacak her zammın ekmeğin fiyatına yansıyacağını belirtti. Sektör temsilcileri, makul bir fiyat olmazsa dar gelirlilerin zorlanacağını söyledi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, kilogramı 9 lira 35 kuruştan satılan buğdayın piyasada olması gereken seviyeye geldiğini, bu fiyatın üzerine yapılacak her artışın doğrudan ekmek fiyatlarına yansıyarak dar gelirli tüketicileri zora sokacağını söyledi.

TUSAF Başkanı Tezcan global tarım, gıda ve enerji konulu uluslararası kongrede gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü'nün aktardığına göre unun dar gelirli kesimlerin temel gıda maddesi olduğuna işaret eden Tezcan, un üreticilerinin ekmek fiyatlarının artmasını önleyecek politikalara destek vererek enflasyonla mücadeleye büyük katkı sağladığını savundu.

'DAR GELİRLİLER ZORLANIR'

Tezcan, hasat döneminde açıklanacak buğday alım fiyatlarının ne olması gerektiğine ilişkin soruyu, “Buğday 8.5 lira olarak açıklanmıştı. Şu anda 9 lira 35 kuruşla olması gereken fiyatta. Bunun üzerine ilave bir artış olmaması gerektiğini düşünüyorum. 9.5-10 liralar dengeli fiyat seviyesidir. Buğdayı 9.5-10 liranın üzerine çıkaracak her zam ekmek fiyatlarına zam olarak yansıyacaktır. Gelir durumu düşük olan kesim un tüketimi çok yüksek. Makul bir fiyat olmazsa bu kesim zorlanır” diye yanıtladı.

Buğday ton fiyatının dünyada 220 dolar seviyesindeyken Türkiye’de 320 dolara ulaştığına işaret eden Haluk Tezcan, çiftçinin de üretimden kopmaması için desteklenmesi gerektiğini ancak bu desteğin alım fiyatları yerine devlet desteklerinin arttırılması yoluyla yapılmasının bütüntoplum için daha yerinde olacağı tavsiyesinde bulundu.