Ekmek kavgası bayram dinlemedi

Hayat pahalılığı altında ezilen işçiler, bayram günü tarlada, inşaatlarda, fabrikalarda çalışmaya devam etti. İnşaat ustası Şerif Alp, "Karın tokluğuna çalışıp hiçbir şeye sahip olamıyorsun" diyerek isyanını dile getirdi.

EKONOMİ SERVİSİ

Enflasyonun kontrolden çıktığı, hayat pahalılığının giderek arttığı ve yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığı ülkede, işçi sınıfı kemer sıkma politikalarına yanıt vermek için 1 Mayıs alanlarında buluştu.

Tek adam rejiminin halkı yoksullaştıran ekonomi politikalarına tepki gösteren emekçiler, insanca çalışma ve yaşama taleplerini dile getirdi.

BAYRAM HASATTAN SONRA

Emekçiler yurdun dört bir yanında alanları doldururken resmî tatil olmasına rağmen bazı işçiler ise bayram günü çalışmaya devam etti. Fabrikada, tarlada, inşaatlarda çalışan emekçilerin talebi, emeklerinin karşılığını alabilmek.

Kilis'te tarım işçileri bayram gününü tarlalarda mesai yaparak geçirdi. Tarım işçisi Haydar Bay, tarım sektöründe işçi bayramının olmadığını belirterek, ‘‘Bayram olsa da üretim beklemez, çalışmak zorundayız’’ dedi. Hep beraber el ele, omuz omuza vererek çalıştıklarını anlatan Bay, ‘‘Sebze üretimi, bayram da olsa maalesef beklemez, üretimi durduramayız. Tarlada şu an maydanoz hasadı yapıyoruz. Sabah erken saatlerde işbaşı yaparak, biçilen maydanozları Kilis ve çevre illere gönderiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Bay, ‘‘İşçinin bayramı, işi bittiği zaman yevmiyesini aldığı zamandır’’ diye konuştu. Adana’da tarlada çalışan 30 yaşındaki Yılmaz Deme ise “1 Mayıs’ta işimizin başındayız. 1 Mayıs İşçi Bayramı ama bizler bu kadar bu tarlalara emek veriyoruz o nedenle tatil yapamıyoruz. Gerçek işçiler her zaman sahada. Bizim iznimiz, bayramımız hasat bittikten sonra” ifadelerini kullandı.

Depremin vurduğu Antep ve Maraş'ta yapımı devam eden deprem konutlarında inşaat işçileri çalışmalarını sürdürdü. Maraş’ta konut inşaatında çalışan demir işçisi Uğur Akkurt kendisinin de depremzede olduğunu belirtti. Gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Akkurt, şöyle devam etti: ‘‘Bizler depremi burada yaşadık. Deprem konutlarının yetiştirmek için mesaimize devam ediyoruz.’’ Kalıp betonarme işçisi Süleyman Taşçı ise şehri ayağa kaldırmak için ara vermeden çalıştıklarını ifade etti.

BU KÖLELİKTİR

Konya’da inşaat ustalığı yapan Mehmet Şerif Alp, yaşam koşullarının günden güne ağırlaştığını belirterek, işçilerin aldıkları ücretlerle hayatını idame etmekte zorlandıklarını ifade etti.

Alp, ‘‘Yaşama koşulları günden güne ağırlaşıyor. Bir ev kirası 12- 13 bin liradan bahsediliyor. Bir işçi yevmiyesi bin lira civarında biz ortalama 23- 24 gün çalışabiliyoruz. Ev sahibi olabilmen için ortalama 8- 10 yıl hiç yiyip içmeden çalışman lazım. Bu da bir köleliktir. Yani bu bir kölelik. Karın tokluğuna çalışıp hiçbir şeye sahip olamıyorsun’’ dedi. ‘‘Yaptığımız iş aslında bizim için bir geçim kaynağı olmalı, yaşama güvencemiz olmalı. Şu an baktığımız zaman bize bir güvence vermiyor’’ diyen Alp, ‘‘Yaptığın ürettiğin şeye bile sahip olamıyorsun’’ ifadelerine yer verdi.

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Adıyaman’da iş cinayeti

Adıyaman Karadağ’da bir inşaatta çalışan Cezayir uyruklu Abdelkarım Boudjemah’ın üzerine inşaat kalıbı düştü. Hastaneye kaldırılan Boudjemah, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gübre fabrikası inşaatında betonarme demir kalıbının devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Demirlerin altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak çevre hastaneye kaldırıldı.