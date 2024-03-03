Ekol Ofset’te işçi kıyımı sürüyor: 3 kişi işten atıldı

Vedat Korkmaz

İstanbul Silivri’deki Belçikalı Van De Velde Ambalajlama Grubu’na bağlı Ekol Ofset’te çalışan DİSK/Basın-İş Sendikası’na üye 3 işçi daha ‘küçülme’ gerekçesiyle işten çıkarıldı. Geçen hafta da 3 kişinin işten çıkarılmasıyla birlikte toplam 6 işçinin kovulmasına DİSK/Basın-İş’ten yapılan açıklamada asıl gerekçenin sendikalaşma olduğuna dikkat çekildi.

Sendikaya üye olmanın hak olduğunu belirterek işten çıkarılan işçilerin geri alınmasını isteyen DİSK/Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, geçen hafta da ‘performans düşüklüğü ve işçiler arasındaki uyumsuzluğun’ gerekçe gösterildiğini hatırlattı.

İşten atmaların hukuksuz olduğunu belirten Dedeoğlu, şunları söyledi:

“Buradaki işçiler haklarını alabilecekleri bir sendikaya örgütlenmek istiyor ve DİSK/Basın-İş’e örgütleniyorlar. Daha burada işyeri yetkisine ulaşamadan sendikalı 3 arkadaşımızın işine son veriliyor. Hatta bir arkadaşımız hastanede çocuğunun tedavisiyle ilgilenirken işten atılıyor. 5 işçiyi istekleri olmadan ücretli izne çıkardılar. Anayasal hak olan sendikalaşmanın önüne geçilmemesini, işçilere uygulanan mobbinge son verilmesini ve işçi ücretlerinin yaşanılabilir bir ücrete yükseltilmesi gerektiğini belirttik. Son olarak bugün 3 arkadaşımızın işine son verildi.” Dedeoğlu, işyerinde örgütlenmeyi sürdüreceklerini belirtti.