Ekonomi eleştirilerinden rahatsız olmuştu: Özgür Özel'den AKP'li Murat Kurum'a yanıt

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un emekliler ve ekonomi hakkındaki sözlerini hatırlatan Özgür Özel, “Yanlış aday imajı üzerine yapışırsa bu siyaseten sonu olur. ‘Ben kaybetmedim, zamlar kaybettirdi’ diyecek” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, muhalefetin bozulan ekonomiyi yerel seçimlerde dile getirmesinden şikâyetçi olmuş; katıldığı KRT’deki canlı yayında, “Muhalefet sürekli ekonomik gündemle siyaset yapmaya çalışıyor. Biz yerel seçimde ekonomiyi oylamayacağız ki” demişti.

Kurum’un bu sözlerini Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasına dikkat çekti. Kurum’a kendi mahallesinden ‘yanlış aday’ yomURrumları yapıldığını hatırlatan Özel, şunları dedi:

“Kurum, ekonomik krizden etkilenen herkesin ceza keseceğini, İstanbul’u kaybettiğini görüyor. ‘Kurum yanlış adaydı’ tartışmaları başladı. Doğru bulmasam da alaya alınıyor. Yanlış aday imajı üzerine yapışırsa bu siyaseten sonu olur. ‘Ben kaybetmedim, zamlar kaybettirdi’ diyecek.”

KURUM’UN EMEKLİ SÖZLERİ

Özel, Murat Kurum’un, “CHP bu seçimi aldığında emekli maaşı mı artacak” sözlerini de değerlendirdi. Özel, şunları kaydetti: Biz kampanya başlarken ‘Seçimde ekonomik güçlükleri, krizi mutlaka konuşmalıyız’ dedik. Meydanlara emeklileri çağırarak başladım. Her geçen gün emekli sayısı arttı. Artvin ve Trabzon’da meydanın yüzde 80’i emekli. Emeklilere ‘Türkiye’nin en büyük ve en mağdur korosu’ diyorum. Ortak hüzünlü türküleri, 10 bin lira. Kurum’un bu konuya girmesi, tansiyonun gerçek olduğunu gösteriyor. Ama itirazı manalı değil. ‘Ne yani, zam mı yapacaklar’ diyor. Mansur Yavaş, AK Parti’nin yılda verdiğinin iki katını veriyor. Ki, şimdi artacak. İmamoğlu’nun emeklilere yaptığı destekler AK Parti’nin yapmadığı açıkları kapatıyor. Cumhurbaşkanı, emekliye 7 bin TL seyyanen zam teklifinize sert karşılık vermişti. Ancak bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, ‘Emeklilerle ilgili düzenleme hazırlığımız var’ diyor.”

EMEKLİ KARTI VAADİ

Erdoğan’ın, daha önce CHP’nin vaadi olan ‘Emekli Kart’ını seçim öncesi verebileceğine değinen Özel, şunları kaydetti:

“Bir buçuk ay önce bu söylemle meydana çıktığımızda, ‘Özgür Efendi, emeklileri kışkırtmaya çalışıyor’ demişti. Emekli Kart’tan kastım elektrik, su, telefon, doğalgazda indirim yapacak bir kart. Ulaşımda da kullanılacak. 65 yaş üstünün ulaşım sorununu çözecek. Emeklilere ilgili kanun teklifi de verdik. Yedi bin lira seyyanen zam öneriyoruz. En düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkarmak için. Erdoğan, itiraz etmiş ve kaynak bulunamayacağını söylemişti. Bugünlerdeki hazırlık, seçim kaygısıyla yapılıyor. Hatırlamak gerekiyor: Cumhurbaşkanı seçimden önce mülakatı kaldıracağına söz verdi. Kaldırmadı. ‘Kadro sorunları çözülecek’ dedi, çözmedi. 2015’te ‘bayram ikramiyesi vereceğim’ deyip üç yıl boyunca altı ikramiyeyi vermemişti. Emekliler ve vatandaşın son hafta taahhüdüne karnı tok. Ama seyyanen zam yapacaksa, ona şu çağrıda bulunuyorum: Yedişer bin TL zam yapmaya varsa, son hafta demeyelim. Meclisi açalım, zammı yapalım. Sonraya bırakmasın. ‘Zam yapacağım’ deyip sonraya bırakırsa bir dahaki seçime kadar yapmaz. Gel, zammı şimdi yapalım. 120 milletvekili teklif edince oluyor. Bana işareti versin; hemen 120 imzayı veririm. Gelecek hafta Meclis’i açalım, emekliye zammı yapalım. Samimiyse meclisi açmayı teklif ediyorum.”