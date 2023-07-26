Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 'enflasyon ve tasarruf' mesajı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alınacak, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk, haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada "Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir" denildi.
Kaynak: AA