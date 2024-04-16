Ekonomi okulu bıraktırıyor

Birgül BİRBEN

Eğitim-çocuk alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurduğu Çocuk Hakları Koruma Platformu’nun eğitim alanındaki sorunları ele aldığı “Gençlik ve Bugünün Eğitimi” konulu panel gerçekleşti. Panelde, GfK araştırma şirketinin Aralık 2023-Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Eğitim Olanakları Araştırması”nın sonuçları paylaşıldı.

15 ilden 1.269 kişi ile yüz yüze görüşülerek tamamlanan Eğitim Olanakları Araştırması’nda öne çıkan başlıklardan biri de lise ve üniversiteye devam edememe nedenleriydi. Hem lise hem üniversiteye devam edemeyenler için, erkek katılımcılar arasında maddi sebepler, kadınlar arasında ise evlilik ve aile desteğinin eksikliği öne çıkıyor.

Maddi sebepler, kadın katılımcılar arasında da eğitime devam edememe sebepleri arasında birinci sırada geliyor. Öte yandan kadınlar erkeklere göre aile desteğinin olmaması ve evlilik gibi engellerin baskısı altında çok daha fazla kalıyor.

Lise eğitimine devam edemeyenlerin yüzde 65’i, üniversite eğitimine devam edemeyenlerin ise yüzde 55’i maddi olanaksızlıkları ve çalışmaları gerektiğini belirtti. “Ailem istemedi” diyenlerin oranı liseye devam edemeyenler arasında yüzde 14 oldu.

Bu oran kadınlar arasında yüzde 19’a yükselirken, erkekler arasında ise yüzde 9 olarak ölçüldü. Evlilik nedeniyle liseye devam edemediğini belirtenlerin oranı yüzde 10. Bu oran kadınlar arasında yüzde 15’e çıkarken erkekler arasında yüzde 5’te kalıyor.