Ekonomide belirsizlikle dolu bir yıl olacak

Ekonomide belirsizliklerin hakim olduğu bir yıla girdik. Prof. Babuşçu, 2024’te dünya ekonomisine ilişkin tahminlerin birbiri ile çok tutarsız olmasının belirsizliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti. Babuşçu “Beklenmeyen gelişmeler ekonomi üzerinde yeni sonuçlar doğurabilir” dedi.

BirGün / ANKARA

2023 genelinde ülkelerin en büyük tehdit olarak enflasyonu gördükleri ve onu önlemeye yönelik önlemlere ağırlık verdikleri görüldü. 2024 yılında da yüksek faizlerin devam etmesi bekleniyor. Prof. Dr. Şenol Babuşçu, özellikle gelişmiş ülkelerde enflasyonda istenilen seviye olan yüzde 2-3’lere ulaşmanın çok kolay olmayacağını söyledi. İzlenen sıkı para politikalarının gelişmekte olan ülkelere olumsuz yansımaları olduğunu kaydeden Babuşçu, “Yüksek faiz oranları bu ülkelere sermaye akışını yavaşlattı” dedi.

2023’de yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren Babuşçu, şu ifadeleri kullandı: “Dünya ekonomisi pandemi ile birlikte olağanüstü bir döneme girmişti. Öngörülemeyen bu durum, gelişmiş ülkeler de dahil bütün dünyayı derinden etkiledi. Bunun üzerine Rusya-Ukrayna savaşı da işin tuzu biberi oldu. Özellikle gelişmiş batı ekonomileri pandemi üzerine bir de bu savaşla derin yaralar aldı. Makroekonomik olarak bu iki olağanüstü olayın etkisi özellikle enflasyon ve büyüme tarafında 2023’de de kendini hissettirmeye devam etti. Yüksek enflasyonla mücadele etmeye yönelik yüksek faiz oranları ve sıkı para politikaları yıla damga vurdu. Ancak alınan bu önlemlerin ülkeleri durgunluğa itmeye başlaması bir ikilem yarattı. Diğer önemli bir konu da Çin ekonomisinde yaşanan yavaşlamadır. Son olarak genel olarak emtia fiyatlarında görülen düşüş özellikle ithalatçı ekonomileri olumlu etkiledi.”

2024 yılının ilk yarısında dünya genelinde yüksek faiz uygulamalarının devamı beklendiğini kaydeden Babuşçu, “Yılın ikinci yarısında ilk yarıdaki gelişmelere göre faiz oranlarında sınırlı bir düşüş görülebilir. Ancak 2023’e baktığımızda dünya genelinde enflasyonun inatçı bir yapıda olduğu izlendiğinden bu süre ileri doğru sarkabilir” ifadelerini kullandı.

Emtia fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici bir unsur olduğuna dikkat çeken Babuşçu, “Emtia fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında arz talep dengesi olduğu kadar siyasi gelişmeler de bulunmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşının devamı yanında bu yıl İsrail’de yaşananlar her anın yeni gelişmelere hazırlıklı olunması gerektiğini söylemektedir. Bu tür beklenilmeyen gelişmeler dünya ekonomisi üzerinde yeni sonuçlar da doğurabilir” dedi.

Belirsizliklerin olduğu bir yılın başladığına vurgu yapan Babuşçu, “Uluslararası kuruluşların 2024’e ilişkin yaptığı büyüme gibi makroekonomik göstergelere ait tahminlerin de birbiri ile çok tutarlı olmadığı görülmekte olup bu da belirsizliğin bir işaretidir” ifadelerini kullandı.