Ekonomik endişe yükseliyor

Ekonomi Servisi

Ipsos Türkiye’nin yaptığı araştırmaya göre halkın yüzde 85’i ülkedeki en büyük sorunun ekonomi olduğunu söyledi. Ankete katılan 10 kişiden 7’si de işsizliğin artacağını öngörüyor.

Uluslararası araştırma firması Ipsos’un anketi, Şubat 2024’te her hafta 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplam bin 600 kişilik örneklemden oluşuyor. “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 85’i “ekonomi” yanıtını verdi.

“Ülkenizde sizin en çok endişe duyduğunuz 3 konuyu belirtir misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 50’si “enflasyon” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 65'i, resmi enflasyonun hissettiklerinden daha yüksek olduğunu düşündüklerini açıklandı.

Ankete katılan her 10 kişiden 7'si işsizlik oranlarının artacağını öngörüldü. Veri işsizlik endişesinin yaygınlaştığını ve ekonomideki istikrarsızlık kaygısının büyüdüğüne işaret etti. Katılımcıların yüzde 71’i döviz kurunun yükseleceğine inanıyor. Ankete katılanların yüzde 72'si son bir ayda alım güçlerinin azaldığını hissettikleri aktarıldı.