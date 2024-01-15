Ekonomik kriz çatlak yaratıyor

Başta emeklilerin olmak üzere sefalet ücretleri daha cebe girmeden eridi. Yerel seçimler öncesinde çatlakların oluştuğu ‘Cumhur’ bileşenleri ise siyasi çıkar peşinde. Ekonomist Demir, “Gidişatın yönünü seçimler belirler” dedi.

Politika Servisi

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından iktidarda kalmayı başaran saray rejimi, yarattığı ekonomik kriz karşısında çözümsüz. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonominin başına atadığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rasyonel politikalar etrafında olanca krizin faturasını halka yüklerken asgari ücret daha cebe girmeden her geçen gün biraz daha eriyor.

AKP iktidarının ekonomide çizdiği yol haritası, ülkeye sokulabilecek sıcak para arayışları ve halka kemer sıkma öğütleri ile oluştu. Ancak 31 Mart yerel seçimler öncesinde bu politikalar ittifak içerisinde farklı çatlaklar da üretiyor.

Cumhur İttifakı içerisinde Yeniden Refah’tan Hüda Par’a, MHP’ye kadar iktidarın ekonomi politikaları sık sık gündemde kendine yer buluyor.

Özellikle sefalet ücretine mahkûm ettikleri milyonlarca emeklinin durumu belirsizliğini korurken ittifak ortakları AKP iktidarına karşı ses çıkarmaktan geri durmuyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde halkın en büyük sorununun yoksulluk olduğu bilinirken ittifak bileşenleri bu eleştirilerle ‘siyasi getiri’ peşinde.

Gazeteci Mehmet Çetingüleç’in haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin emekliler için en az 7 bin TL seyyanen zam yapılması konusundaki talebinin Mehmet Şimşek’e iletildiği ancak Şimşek’in bu duruma sıcak bakmadığını iddia etti. İddiaya göre Şimşek, yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını belirtmiş.

İKTİDAR GÜNÜ KURTARMA PEŞİNDE

Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi, göreve geldiğinden beri Körfez ülkelerinden İngiltere'de ve ABD'de yabancı yatırımcılarla bir araya gelirken sıcak para arayışı istenilen boyutlarda gitmiyor.

Yerel seçimlere kadar kuru belli bir oranda tutmak isteyen AKP iktidarı, günü kurtarma hamleleri ile krizin etkisini hissettirmemeye çalışıyor.

Saray rejimi her ne kadar krizin etkisini gizlemeye çalışsa da geçtiğimiz günlerde 30 lirayı aşan dolar kurunun yerel seçimlere kadar daha da artacağı beklenenler arasında.

YEREL SEÇİMLER EKONOMİDE EŞİK

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir yerel seçimlere doğru giden süreçte iktidarın ekonomi politikalarını değerlendirdi.

Son 6-7 ayda ekonomi politikalarında mecburi bir dönüş yapıldığını belirten Demir, halkın günden güne parasının eriyeceğini dile getirdi.

Demir şöyle konuştu: “Yılın ilk yarısının çok zor geçeceği daha ilk günlerden belli oldu. Asgari ücretteki erime ve emeklilere verilen zam oranı ile birlikte ciddi bir yoksullukla karşı karşıyayız.

Üstelik yine bir seçim süreci bizleri bekliyor. Erdoğan’ın nasıl bir yol izleyeceğini şimdiden kestirmek çok zor. Ancak seçimler bunun için kritik bir önem taşıyor. Yılın ilk yarısının kötü olacağını ön görmek mümkün ancak ikinci yarısı tam da bu seçimlerle doğru orantılı. Erdoğan’ın iki dudağı arasından çıkan karara bakacaktır. İstediğini alırsa daha farklı politikalar güdebilir. Şu anki gibi kaynak arayışlarına da devam edebilir. Geleneksel olmayan yöntemleri tercih edip Arjantin’in ekonomi politikaları benzeri bir sisteme de evet diyebilir. Ancak bunun yanında tabii ki sermaye çevrelerinin vereceği tepki de izleyecekleri yolu belirleme de etkili olacaktır. İttifak içerisinde de yükselen popülist söylemler yerel seçimler etrafında değerlendirilmelidir.”