Ekonomik kriz teğet geçti: Diyanet durmuyor!

Türkiye’de giderek derinleşen ve milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükleyen ekonomik kriz, Diyanet’i teğet geçti. Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin 2012 yılında 2 milyon 678 bin TL olan sermayesi, son artırım ile 71 milyon 395 bin TL’ye çıkarıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Devasa geliri ve yüksek harcamalarına karşın Sayıştay denetimi dışında olan Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı şirketlerden biri daha sermayesini katladı. 2022 yılında 3,1 milyar TL’si yurttaşlardan toplanan bağışlardan olmak üzere toplam 4 milyar 68 milyon 358 bin TL gelir elde eden vakfa bağlı matbaa şirketinin sermayesi 70 milyon TL’yi aştı.

Şirketin sermayesi, 2023 yılında 2012 yılına göre yüzde 2 bin 565 oranında arttı. Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin sermayesinde 11 yılda yüzde 2 bin 565 oranında artış kaydedildi. Şirketi ticari kayıtlarına göre, Ekim 2012’de 2 milyon 678 bin 903 olan şirket sermayesi 11 yılda toplam yedi kere artırıldı.

MANEVİ ZENGİNLİK

TDV Yayın İşletmesi, 1982 yılında Ankara’da 40 bin TL sermaye ile kuruldu. Türkiye Diyanet Vakfı’nın iktisadi işletmelerinden biri olarak faaliyet gösteren şirket, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’ndan gelen kitap, dergi, broşür gibi ürünlerin dizgi ve basımını yapmak ile görevlendirildi. Şirketin misyonu ise “Türkiye’nin ilmi, kültürel ve manevi zenginliğini geliştirmek ve insanlığa ulaştırmak” olarak belirlendi. Ankara Bayındır Sokak’ta küçük bir ofiste çalışmalarına başlayan şirket, özellikle AKP iktidarlarında sermayesini katlayarak artırdı. İktidarın destek ve yönlendirmeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın artan etki alanı, Diyanet Vakfı’na da yaradı. Ekim 2012’de alınan karar ile 2,6 milyon TL olarak belirlenen TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin sermayesinde yapılan artışlar dikkati çekti.

KATLANAN SERMAYE

Şirket Nisan 2014’te sermayesini 5 milyon 599 bin TL’ye yükseltti. Şubat 2015 ve Ekim 2016 dönemlerinde şirketin sermayesi sırasıyla 9 milyon 15 bin TL ve 18 milyon 276 bin TL ile ifade edildi.

TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin sermayesinde çarpıcı artış yaşandı:

Aralık 2019: 33 milyon 439 bin TL

Haziran 2021: 41 milyon 975 bin TL

Mart 2022: 50 milyon 975 bin TL

Nisan 2023: 71 milyon 395 bin TL

DİYANET’İN KARA KUTUSU

Kamuoyunda, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı, 2022 yılında yüzde 78’i bağışlardan oluşmak üzere toplam 4 milyar 78 milyon TL gelir elde etti. Vakfın 2018 ve 2022 yıllarını da kapsayan altı yıllık dönemde topladığı para, mali kayıtlara şöyle yansıdı:

• 2018: 1,2 milyar TL

• 2019: 1,2 milyar TL

• 2020: 1,2 milyar TL

• 2021: 2,1 milyar TL

• 2022: 4 milyar TL