Ekonomik krizde 11,1 milyon TL’lik propaganda

BirGün’ün gündeme getirdiği RTÜK’ün 11,1 milyon TL’lik led ekranlarından iktidarın propagandası çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca AKM’nin tanıtımı için hazırlanan ancak henüz kamu spotu kararı alınmayan kısa filmin, TV’lerden önce idarenin led ekranlarından yayınlandığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidar yanlısı yayın yapmayan medya organlarına yönelik, “İktidarın sopası gibi hareket ettiği” gerekçesiyle eleştirilen RTÜK, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni yok sayan bir harcamaya imza atarak Kasım ayında 11,1 milyon TL’lik led ekran satın aldı.

İdarenin, Ankara Bilkent’te bulunan merkez binası için aldığı üç led ekrana toplam 11 milyon 185 bin TL para ödendi. BirGün’ün kamuoyunun gündemine getirdiği fahiş harcama büyük tepki çekti.

Ekonomik krizin gölgesinde, 10 milyon TL’den fazla para harcanarak satın alınan led ekranların, propaganda malzemesi olarak kullanıldığı bildirildi. RTÜK Merkez Binası’nın bahçesindeki led ekranlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan kısa filmin gösterildiği ortaya çıktı.

PROPAGANDANIN PARÇASI

RTÜK’ün led ekranlarından, 29 Ekim 2021 tarihinde açılan AKM’nin tanıtımı ile ilgili olduğu belirtilen ve bakanlığın televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanmasını talep ettiği öğrenilen kısa film yayınlandı. Kamu spotu olarak hazırlanan filme ilgili kurulun henüz kamu spotu kararı almadığı öğrenilirken kısa filmin RTÜK’ün ekranlarından yayınlanması, “Özerk, bağımsız bir kurum, propaganda faaliyetinin bir parçası gibi hareket ediyor” gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

“TAHRİBAT O KADAR BÜYÜKTÜ Kİ”

Kamu spotu kararı olmaksızın TV’lerden önce RTÜK ekranlarından gösterilen kısa filmin içeriğinde şu ifadeler kullanıldı:

"Kültürel hafızamızın ve Cumhuriyetimizin en önemli simgelerinden biri Atatürk Kültür Merkezi. 2018 yılına kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde tahribatın boyut o kadar büyüktü ki tadilat çalışmaları onu kurtarmaya yetmedi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yoğun çalışmalarla bu değerli yapıyı yeniledik ve 2021 yılında kapılarını açtık. Atatürk Kültür Merkezi bugün on binlerce sanatçıyı, milyonlarca sanatseveri ağırlıyor. Kültür sanat yapılarını ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı…”