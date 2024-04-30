Ekonomik yük çalışanın sırtında

Çalışma Meclisi, 5 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Toplantı gündeminde enflasyon karşısında eriyen ücretler vardı. Çerkezoğlu, başta vergi olmak üzere ekonomik yükün çalışan kesimin sırtında olduğuna dikkat çekti.

Ekonomi Servisi

Çalışma hayatı ve endüstriyel ilişkilere yönelik olarak başta mevzuat olmak üzere yapılması gereken düzenlemelerin tartışıldığı platformlardan olan Çalışma Meclisi, 5 yıl aradan sonra toplandı. Toplantıya işçi, memur, işveren kuruluşları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile başta ILO olmak üzere uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruma anlayışımızı sürdürüyoruz" dedi.

Toplantıda işçi ve işveren sendikaları da taleplerini dile getirdi. Sendikal örgütlenmenin düşüklüğünde sendikaların sorumluluğu kadar devletin konumlanmasının da önemli sorun yarattığını kaydeden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, “Benim ülkemde de başka ülkelerde de sermaye hakim. Meclis’te niye bir işçi yok… Almazlar” dedi. Atalay, sendikacıların ve sendikaların sürekli olarak itibarsızlaştırmaya yönelik haberlere maruz kaldığını belirterek, “Devlet her şeyimizi biliyor. Açıklansın.. Kim ne kadar alıyor. Hırsızı anlatmak lazım. Hırsız, devletin malını çalan terörist kadar tehlikelidir. Hırsızlığı terör örgütü gibi anlatmak lazım” dedi. Atalay, yargının ve devletin örgütlenmeyi koruması, işverenin keyfiliğini önlemesi gerektiğini söyledi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı katılımcılıktan temsilen uzak. Bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücret çıkmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

GREV HAKKIMIZ YOK

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise ilk defa Çalışma Meclisi'ne davet edildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ortalama bir kiranın memur maşına denk geldiği bir ülkede yaşıyoruz. Grev hakkımız yok. Birçok sözleşmede Türkiye'nin onayı var ve bu sözleşmelerde grev hakkı tanınmış durumda. Bir hakem heyetine en son söz veriliyor, bu hakem heyeti de yoğunluklu olarak işveren tarafından oluşturuluyor. Toplu iş sözleşmelerinde verilen zam tablosu, gerçekte aldığımız maaşlar onlar değil. Özellikle metropollerde çalışan emekliler de geçinemedikleri için destek bekliyorlar. 4688 Sayılı Kanun’un yeniden ele alınmasını ve sonuç alınacak görüşmelerin yapılmasını istiyoruz."

ÜÇLÜ FORMAT ÇALIŞMIYOR

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da konuşmasında, Ekonomik Sosyal Konsey’in 15 yıldır toplanmadığını, üçlü danışma kurulu vb. kurumların yeterince etkin işletilmediğini belirterek, hem format hem de kurumsal olarak sosyal diyalogun daha etkin işletilmesi gerektiğini vurguladı. Çerkezoğlu, toplam ücretiler içinde asgari ücretli oranının arttığını belirterek, başta vergi olmak üzere ekonomik yükün çalışan kesim tarafından üstlenildiğini söyledi. Çerkezoğlu, kalıcı güvenceli istihdam yaratılması, ücret adaletsizliğinin azaltılması, emeklilik-sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması, iş sağlığı ve güvenliği, örgütlenmenin korunması ve vergi sorununun çözümünü önerdi.