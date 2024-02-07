‘Ekonominin Sorunları’ anketi açıklandı: Temel ihtiyaçlar damga vurdu

ASAL Araştırma’nın yaptığı ‘Ekonominin Sorunları’ anketine gıda ve konut fiyatları damga vurdu. Çoğunluk, ekonominin en büyük sorunu olarak bu iki başlığı öne çıkardı.

ASAL Araştırma’nın Ocak ayında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yaptığı ‘Türkiye Siyasi Gündem’ anketinin sonuçları açıklandı. “Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?” sorusunun yöneltildiği ankette, gıda ve konut fiyatları öne çıktı. Yoksulluk ve açlık sınırı belirlenirken kullanılan temel başlıklar ankete katılanların birinci gündem maddesi oldu.

Buna göre 0,95 güven aralığı ve +/-2,5 hata payı hesaplanan anketin sonuçları şöyle:

Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: Yüzde 29.1

Kira ve konut fiyatlarındaki artış: Yüzde 14.3

Akaryakıt fiyatlarındaki artış: Yüzde 9.5

İşsizlik: Yüzde 8.7

Doğalgaz, elektrik ve su fiyatlarındaki yükseklik: Yüzde 8.4

Enflasyonun yüksekliği: Yüzde 7.1

Vergi oranlarının yüksekliği: Yüzde 6,5

Faizlerin yüksekliği: Yüzde 5,6

Eğitimsizlik: Yüzde 3,5

Kamuda israf: Yüzde 3

Sosyal eşitsizlik: Yüzde 2,3

Cari açık: Yüzde 2