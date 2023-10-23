Ekonomist Babuşcu tarih verdi: Köprü ve otoyollara yüzde 50 zam gelecek

Ekonomist Şenol Babuşçu, X'ten yaptığı paylaşımda köprü ve otoyol ücretlerine kasım ayında yüzde 50'nin üzerinde zam getirilmesi için çalışma yapıldığını yazdı.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köprü ve otoyal ücretlerine yüzde 50'nin üzerinde zam yapılması için çalışmalar sürdürüldüğünü iddia etti.

Babuşçu, fiyat artışı için kasım ayını işaret etti.

Babuşçu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımı şöyle:

"Köprü ve otoyol ücretlerine Kasım ayında % 50'nin üzerinde zam yapmak için çalışmalar sürdürülüyor..."

Köprü ve otoyol ücretlerine Kasım ayında % 50'nin üzerinde zam yapmak için çalışmalar sürdürülüyor... — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) October 22, 2023

Benzine 21 Ekim'de 1.48 TL'lik zam gelmişti. İsrail-Hamas çatışmasıyla birlikte yükselen petrol fiyatları, pompaya zam olarak yansımış, motorine de 16 Ekim gecesi 2 TL 30 kuruşluk zam gelmişti.