Ekonomist Mahfi Eğilmez: Greedflasyon da hayatımıza girdi

Ekonomist Mahfi Eğilmez, enflasyon krizi ile yurttaşların hayatında yer edinen kavramlara yeni birinin daha eklendiğini ifade etti. Yeni kavramın "greedflasyon" olduğunu belirten Eğilmez, "Greed İngilizce'de açgözlülük demek. Bu da yüksek enflasyonun yarattığı ortamdan yararlanarak mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını enflasyonun da üzerinde artırma eylemini tanımlıyor" dedi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin yüksek enflasyonla birlikte "skimpflasyon" ve "shrinkflasyon" kavramlarının ardından yeni bir sözcüğün de sık sık kullanılacağını ifade etti.

Eğilmez, dün sosyal medya hesabından Türkiye'nin yüksek enflasyon çıkmazı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye gibi ithalata bağımlı ülkelerde faizin yanlış belirlenmesi sonucu enflasyonunbütün türlerinin aynı anda ortaya çıktığını ifade eden Eğilmez, "O aşamadan sonra yalnızca faizi doğru belirleyerek enflasyonu kalıcı olarak düşürmek mümkün olmaz. Baz etkisiyle geçici düşüşler olabilir" dedi.

"Bir de greedflasyon var" diyen Eğilmez, kavramı şu sözlerle açıkladı:

"Greed İngilizce'de açgözlülük demek. Bu da yüksek enflasyonun yarattığı ortamdan yararlanarak mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını enflasyonun da üzerinde artırma eylemini tanımlıyor."

Eğilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da dünyanın her tarafında görülebiliyor. Ne var ki enflasyonun çok yüksek olmadığı yerlerde fazla ortaya çıkmıyor. Greedflasyonun nedeni enflasyonun yüksekliği. Bu kadar yüksek enflasyonda greedflasyon kaçınılmazdır.

Faizi gerçek enflasyonun üçte biri düzeyinde tutunca bunlar kaçınılmaz oluyor. O nedenle bu durumun oluşmasında firmalardan ziyade izlenen yanlış para ve maliye politikasının etkisi var. Dolayısıyla MB'nin kabahati başkalarında aramaya hakkı yok."