Ekonomist Prof. Dr. Acemoğlu'ndan, asgari ücret açıklaması: Yeni ekonomi yönetimine eleştiri

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yeni ekonomi yönetiminin politikalarını yeterli bulmadı. “Şu anda bir tek faizleri artırıp yurtdışından bir iki bankadan kaynak getirip bu yapılmaz” diyen Acemoğlu, asgari ücret hakkında da eleştirilerini kaydetti.

Teknolojinin istihdam ve işsizlik üzerine etkilerine ilişkin araştırmalar yapan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak nitelendirilen beyin göçüne dikkat çekti.

Cumhuriyet’e konuşan ekonomist Prof. Dr. Acemoğlu, “Politik nedenlerden dolayı özgürlüğün kısıtlanması nedeniyle Türkiye’nin geleceği artık iyice karanlık görüldüğü için en parlak gençler yurtdışına gitmeye başladı. Az insan giderse problem yok ama sayı bu kadar çok olunca bir çöküşe yol açar ve Türkiye bunun eşiğinde” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ YÖNETİMİ

Acemoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni ekonomi programına ilişkin ise “Ben önemli bir gelişme görmüyorum” dedi. Acemoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Herkes gibi ben de umutlu olmak istiyorum ama hâlâ çok büyük bir umut yok içimde. Zaten enflasyon bu düzeye çıktıktan sonra indirmek çok zor ama bir tek enflasyonu düşürüp Türkiye ekonomisin düzelteceğiz diye bir şey de yok. Çok daha derin problemleri var Türkiye’nin... Az önce de bahsettiğim gibi sistem problemi. Türkiye’nin gelişmek için artık önünde çok ufak bir pencere kaldı ama bunları kaçıracağız gibi duruyor. Şu anda bir tek faizleri artırıp yurtdışından bir iki bankadan kaynak getirip bu yapılmaz.”

ASGARİ ÜCRET

Toplantıları süren asgari ücret hakkındaki soruya yanıt veren Acemoğlu, şunları kaydetti: “İki problem var birincisi asgari ücret gelir dağılımına göre çok yüksek. Bu yüzden yüzde 50 asgari ücretle çalışıyor ama aynı zamanda asgari ücrete reel olarak bakarsanız yine de çok yüksek değil, fakirliğin azıcık üzerine çıkabilir. İstanbul, Ankara gibi kentlerde o bile olamaz. Bu niye? Çünkü Türkiye’deki sanayi sistemi bozuk; verimli değil, üretkenliği düşük. Şirketler yeterince üretmiyor çünkü verimli çalışmıyorlar. Neden üretmiyorlar? Çünkü kurumlar bozuk, çünkü teknolojiyi doğru kullanmıyorlar; çünkü teknolojiye yeterince yatırım yapmıyorlar; insan kaynakları iyi değil çünkü yine kurumlar bozuk, eğitim sistemi bozuk... Yani tamamen sistem problemi var ve bu sistemden asgari ücretle çıkmak mümkün değil. Asgari ücret çözüm değil!”