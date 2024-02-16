Ekonomistler faiz kararı öncesinde tek tahminde birleşti

Hafize Gaye Erkan'ın ardından Merkez Bankası Başkanı olarak Fatih Karahan dönemindeki ilk faiz kararı 22 Şubat'ta açıklanacak. Karar öncesi Reuters anketine katılan 11 ekonomistin tamamı faizin bu ay sabit tutulacağı konusunda hemfikir.

Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB) genel seçimler sonrası başladığı faiz artış döngüsünü tamamladığına yönelik mesajları sonrası şubat ayında bir haftalık repo faizinin 45'te sabit kalması bekleniyor.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, Reuters anketine katılan 11 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı konusunda hemfikir.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 3,650 baz puan yükseltti. Geçen ay politika faizinin yüzde 45'e çıkmasıyla birlikte ise banka yeterli sıkılığa ulaştığını söyledi.

KARAHAN, SIKI PARA POLİTİKASINA BAĞLILIK MESAJI VERDİ

Hafize Gaye Erkan'ın ardından TCMB Başkanı olarak Fatih Karahan bu ay başında atandı. Karahan kamuoyu karşısına çıktığı ilk toplantı olan enflasyon raporunda sıkı para politikasına bağlı oldukları mesajını verirken; sadece bu yıl değil, gelecek yılın enflasyonunu da göze alarak sıkılık seviyesini belirlemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Karahan, "Politika faizinin ulaştığı seviye ve attığımız diğer adımlarla birlikte dezenflasyon için gereken sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz... Politika duruşumuzun ara hedefimiz doğrultusunda, bir önceki raporda öngörülenden daha uzun süre korunacak olması da (enflasyonun) ana eğilime olumlu yansıyacaktır" demişti.

FAİZ İNDİRİMLERİNE NE ZAMAN BAŞLANACAK?

TCMB'nin daha uzun süre faizlerin yüksek seviyelerde tutulacağı yönündeki mesajlarına rağmen ankette yıl sonuna doğru faiz indirimlerinin başlayacağı ana beklenti olmaya devam ediyor.

Reuters anketine göre, politika faizinin yıl sonunda yüzde 37.5 seviyesinde bekleniyor. Anketin ilgili bölümüne yanıt veren 10 kurumdan sadece bir tanesi yılsonunda yüzde 45 politika faizi bekliyor. Tahminler yüzde 35 ila yüzde 45 bandında yer alıyor.

TCMB enflasyon tahmini, bu yıl için yüzde 36 önümüzdeki yıl için yüzde 14 seviyelerinde bulunuyor. Piyasa tahminleri ise bu yıl için yüzde 40 ila yüzde 45 arasında.

Yerel seçimler yaklaşırken asgari ücret gibi etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde yaratabileceği yukarı yönlü riskleri piyasalar yakından takip etmeye devam ediyor.