Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ekonomistler faiz kararını nasıl değerlendirdi?

Ekonomistler, yeni Merkez Başkanı Fatih Karahan'ın döneminin ilk faiz kararını değerlendirdi. Mahfi Eğilmez, "Asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı" yorumunu yaparken Tunç Şatıroğlu ise, enflasyon lobisinin kazandığını ifade etti.

Ekonomi
  • 22.02.2024 15:00
  • Giriş: 22.02.2024 15:00
  • Güncelleme: 22.02.2024 15:19
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomistler faiz kararını nasıl değerlendirdi?
Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 8 aylık artış döngüsünün ardından faizi yüzde 45'te sabit bıraktı.

Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan döneminin ilk faiz kararının açıklanmasının ardından ekonomistler değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından payllaşım yapan Mahfi Eğilmez, "Asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı" yorumunu yaptı.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2 Şubat'ta yaptığı "Tüm faiz artışlarını bir kişiye yaptırıp yolladılar! Artık faiz artırımı yok, yeni başkan tertemiz bir sayfa ile yoluna devam edebilir" sözlerinin yer aldığı paylaşımı hatırlattı.

Tunç Şatıroğlu ise "Enflasyon lobisi kazandı" mesajının ardından "Şahabi para politikasına dönüşün ilk adımı atıldı" ifadelerine yer verdi.

Ekonomistlerin değerlendirmesi şöyle:

BirGün'e Abone Ol