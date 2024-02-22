Ekonomistler faiz kararını nasıl değerlendirdi?

Ekonomistler, yeni Merkez Başkanı Fatih Karahan'ın döneminin ilk faiz kararını değerlendirdi. Mahfi Eğilmez, "Asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı" yorumunu yaparken Tunç Şatıroğlu ise, enflasyon lobisinin kazandığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 8 aylık artış döngüsünün ardından faizi yüzde 45'te sabit bıraktı.

Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan döneminin ilk faiz kararının açıklanmasının ardından ekonomistler değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından payllaşım yapan Mahfi Eğilmez, "Asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı" yorumunu yaptı.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2 Şubat'ta yaptığı "Tüm faiz artışlarını bir kişiye yaptırıp yolladılar! Artık faiz artırımı yok, yeni başkan tertemiz bir sayfa ile yoluna devam edebilir" sözlerinin yer aldığı paylaşımı hatırlattı.

Tunç Şatıroğlu ise "Enflasyon lobisi kazandı" mesajının ardından "Şahabi para politikasına dönüşün ilk adımı atıldı" ifadelerine yer verdi.

Ekonomistlerin değerlendirmesi şöyle:

Enflasyon lobisi kazandı https://t.co/8X5eRHQBGn — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) February 22, 2024

TCMB politika faizini sabit tuttu. Asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) February 22, 2024

Merkez Bankası,

1. Kilometre taşlarını betimlemiş:

"Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir."

2. Tepki fonksiyonunu biraz daha açık hale getirmiş:

"Enflasyon görünümünde belirgin ve… https://t.co/USeirS6WXy — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) February 22, 2024

PPK metninde Çok önemli iki noktaya da değinmek gerek

1) Enflasyonda anahtar TL'nin reel değer kazanmasının sağlanması

2) Dezenflasyon başlayana kadar sıkı duruşun sürdürüleceği



1. sinin uygulandığını net olarak biliyoruz

2. si içinse benim şüphelerim var.

Şubattan sonra 3%,… — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) February 22, 2024