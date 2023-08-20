Ekonomistler, Merkez Bankası’nın KKM kararını yorumladı: ‘Yarın sıkı durun’

Merkez Bankası tarafından yayınlanan yeni KKM kararını değerlendiren ekonomistler, bu adımın dövizde yükselişe sebep olabileceğini söyledi.

Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına son verildiğini açıkladı.

Bankanın resmi sitesinde yaptığı duyuru, seçim sonrası ortodoks ekonomi politikasına dönüş adımlarının yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Bankadan yapılan açıklamada, “sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği” de açıklandı.

Peki Merkez Bankası’nın bu hamlesi ne anlama geliyor? Dolar, bu karardan nasıl etkilenecek?

Bu sorulara, ekonomistler yanıt verdi.

MUSTAFA SÖNMEZ: YARIN SIKI DURUN

Ekonomist Mustafa Sönmez, kararın dövizde yeni bir yükselişe sebep olabileceğini söyledi ve “Yarın sıkı durun” dedi.

Erdoğan, iktidarda kalmak uğruna, enflasyonu patlatma pahasına KKM diye birşey uydurdu ve yaklaşık 700 milyar TL rantiyelere aktarıldı.

İktidar cepte,

şimdi KKM'den dönebiliriz!

Kolay mı?

3,5 trilyon TL KKM'de

Önemli bir kısmı güvenli liman diye dövize yönelecek

Yarın sıkı durun. — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) August 20, 2023

HAKAN KARA: BU KARMAŞIK İŞLERE GİRMEDEN...

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, "TCMB bankalara diyor ki TL'den KKM'ye geçmiş mudileri tekrar TL mevduata geçmeye ikna edin. Bir taşla iki kuş vuruyor, KKM'yi eritirken mevduat faizinin de artmasını sağlayacak. Tabii bu karmaşık işlere girmeden resmi faiz de artırılabilirdi, ama belli ki oradaki ısrar sürüyor” dedi.

TCMB bankalara diyor ki TL'den KKM'ye geçmiş mudileri tekrar TL mevduata geçmeye ikna edin.

Bir taşla iki kuş vuruyor, KKM'yi eritirken mevduat faizinin de artmasını sağlayacak.

Tabii bu karmaşık işlere girmeden resmi faiz de artırılabilirdi, ama belli ki oradaki ısrar sürüyor. https://t.co/TpeOKwJZ6A — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) August 19, 2023

GÜRSES: GERÇEKTEN HANGİ FAİZLE İKNA EDECEKLER?

Ekonomist Uğur Gürses ise şu ifadeleri kullandı:

"Döviz hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 4-6 puan artırılmış. Kabaca 7 milyar dolar bankalarca Merkez Bankası'na yatırılacak, rezerv artışı olacak demektir. TL faizini düzeltmeden, havuzun dibindeki delik kapatılmadan ne işe yarayacak?

Bankalara şimdi de KKM'leri yenileme hedefi getirilmiş. olmazsa düşük faizli 'menkul kıymet cezası' uygulanacak. Belli ki yeni atanan PPK üyeleri TL faizini düzeltme umudu taşımıyorlar; işi "Top çevirmeye" dökmüşler...

Bankalara, TL'den açılan KKM'ler için % 50'lik bir TL vadeli mevduata çevirme yükümlülüğü getirilmiş. Dövizden açılan KKM'lerin vadeli TL hesabına çevrilmesi için % 5'lik hedef konmuş. Olmazsa aradaki fark kadar düşük faizli tahvil almak zorundalar. Gerçekten hangi faizle ikna edecekler?"

Bankalara şimdi de KKM'leri yenileme hedefi getirilmiş. olmazsa düşük faizli 'menkul kıymet cezası' uygulanacak.

Belli ki yeni atanan PPK üyeleri TL faizini düzeltme umudu taşımıyorlar; işi "Top çevirmeye" dökmüşler... — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) August 19, 2023

ÖZCAN: GELİN VAZGEÇİN BU YAN YOLLARA GİRME SEVDASINDAN

Gelecek Partili Serkan Özcan da, şunları söyledi: "Merkez Bankası bu geceki kararlarıyla hem KKM’yi azaltmayı hem de brüt rezervleri artırmayı planlamış. KKM’yi azaltmak için bankalara vadesi gelen KKM hesaplarını TL mevduata geçirme hedefi koymuş. KKM garabetinden kurtulma yönünde yapılan girişim doğru ama kullanılan yöntem yanlış!

Anlamamakta ısrarcı olmaya gerek yok, ekonomi biliminin söylediğini yapıp doğru bir para politikası uygulamadan kimse ikna olmaz! Bu ülkede yüksek enflasyon olduğu ve bununla samimi bir biçimde mücadele edilmediği sürece, bankalara yapılan regülasyon baskısıyla bu garabet son bulmaz!

Anlıyorum. KKM’den çıkmak girmek kadar kolay değil ama gelin vazgeçin şu yan yollara girme sevdasından!"

Merkez Bankası bu geceki kararlarıyla hem KKM’yi azaltmayı hem de brüt rezervleri artırmayı planlamış.



KKM’yi azaltmak için bankalara vadesi gelen KKM hesaplarını TL mevduata geçirme hedefi koymuş.



KKM garabetinden kurtulma yönünde yapılan girişim doğru ama kullanılan yöntem… pic.twitter.com/5kVTwxy9vB — Serkan Özcan (@serkanozcan1) August 19, 2023

ATABAY: KKM BELASINDAN ÇIKMAYA...

Kararı eleştiren ekonomist Güldem Atabay, "KKM belasından çıkmaya adım doğru, faizin etrafından dolanmak için bankalara yüklenmek yanlış. Faiz doğru yere oturtulmadan ('23 te %70 üzeri '24 sonu ~%45 TÜFE ile uyumlu) döviz, altın talebini kesmek için daha yüksek munzam karşılık işe yaramaz. ‘Rasyonel’ işler değil bunlar” dedi.

KKM belasından çıkmaya adım doğru, faizin etrafından dolanmak için bankalara yüklenmek yanlış.Faiz doğru yere oturtulmadan ('23 te %70 üzeri '24 sonu ~%45 TÜFE ile uyumlu) döviz, altın talebini kesmek için daha yüksek munzam karşılık işe yaramaz. "Rasyonel" işler değil bunlar. pic.twitter.com/bsgSV2IIVs — Güldem Atabay -Ekonomist (@guldematabay) August 19, 2023

GEÇER: YA YÜKSEK FAİZ, YA YÜKSEK KUR

Ekonomist Selçuk Geçer, "TCMB Kur Korumalı Mevduat KKM sınırlama ve Mevduat faizi kararının deşifresi… YA YÜKSEK FAİZ !!! YA YÜKSEK KUR !!! Bu arada düşük politika faizi aldatmacasına devam !!!" ifadelerini kullandı.