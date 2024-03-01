Ekonomiye yönelik yeni eylem planı açıklandı: Neleri kapsıyor?

"Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı kamuoyuna duyuruldu. Yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak özel sektör çatı STK'leri ve kamu kurumlarından oluşan paydaşlarla toplantılar yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eylem planının 57 maddeden oluştuğunu bildirdi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), "2024 Yılı Eylem Planı" ile yapısal reformların hayata geçirilmeye başlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı YOİKK'ten yapılan açıklamada, YOİKK 2024 Yılı Eylem Planı ile yapısal reformlarının hayata geçirilmeye başlandığı, Eylem Planı'nın yayınlandığı belirtildi.

PLANDA NE HEDEFLENİYOR?

YOİKK'nin, 818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Türkiye'de doğrudan uluslararası yatırımlar dahil, yatırım ikliminin daha elverişli hale getirilmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla politika önerileri geliştiren ve bunların uygulamaya konulması için somut çalışmalar yürüten, en üst düzey işbirliği ve istişare platformu olduğu hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"YOİKK Platformu kapsamında ekonomimizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümesi ve yatırımlarla ilgili sahadan gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik çözüm üretecek adımlar, kamu ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri birlikte çalışılarak belirlenmiştir. Yapısal reformları hayata geçirmek için YOİKK, özel sektör ile yakın diyalog ve yönetişim anlayışıyla üstlendiği önemli işlevi güçlendirerek sürdürme yönünde kararlıdır.

Bu doğrultuda, Türkiye Yüzyılı vizyonu, 12. Kalkınma Planı (2024-2028) ve Orta Vadeli Program (2024-2026) kapsamındaki öncelikli reform alanlarıyla örtüşen ve tüm paydaşların üzerinde geniş bir uzlaşı sağladığı 57 eylemden oluşan bir eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planında doğrudan dış yatırımlar başta olmak üzere yatırımcılar açısından etkisinin olumlu olacağı değerlendirilen, cari açığı azaltan, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştıran, finansman ihtiyacına cevap veren, istihdam imkanlarını ve işgücünün niteliklerini artıran önerilere odaklanılmıştır."

"Planda belirlenen yasal ve idari düzenleme çalışmaları ile teknik çalışmaların büyük bölümünün 2024 sonuna kadar tamamlanması ve böylece kısa vadede yatırım ortamında somut ve kalıcı etkiler yaratılması hedeflenmektedir" ifadesine yer verilen açıklamada, halihazırda yapısal reformların bir kısmının uygulamaya konulmaya başlandığı bildirildi.

Açıklamada, plan kapsamındaki tüm başlıkların YOİKK tarafından düzenli aralıklarla takip edileceği de bildirildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı"nı tamamladıklarını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YOİKK çalışmalarımız kapsamında yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak özel sektör çatı sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu kurumlarından oluşan paydaşlarla kapsamlı toplantılar yaparak hazırladığımız 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık" bilgisini verdi.

Eylem planının, yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi önemli eylemler içerdiğini söyleyen Yılmaz, bu eylemlerin en hızlı ve etkili şekilde hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla işleyişini de takip edeceklerini kaydetti.