EKPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Görüntüleme süreci 8 Mayıs'ta saat 23.59'da sona erecek.
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Mayıs'ta saat 23.59'da sona erecek.
Bu internet sayfasında cevap anahtarının yüzde 10'u da erişime açıldı.