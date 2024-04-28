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EKPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Görüntüleme süreci 8 Mayıs'ta saat 23.59'da sona erecek.

Eğitim
  • 28.04.2024 13:42
  • Giriş: 28.04.2024 13:42
  • Güncelleme: 28.04.2024 13:45
Kaynak: AA
EKPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Mayıs'ta saat 23.59'da sona erecek.

Bu internet sayfasında cevap anahtarının yüzde 10'u da erişime açıldı.

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