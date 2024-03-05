Ekrem İmamoğlu: 14 ilçede çok iddialı konumdayız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin İstanbul'da 14 ilçede çok iddialı konumda olduğunu söyledi.

İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İstanbul'da 100 kreş açtıklarını, yeni dönemde de 100 kreş daha açmayı planladıklarını söyledi.

İBB Başkanı 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da 14 ilçede iddialı konumda olduklarını diğer ilçelerde ise yarışın baş başa gittiğini söyledi.

İmamoğlu, "Erdoğan oy vermeyeni cezalandırıyor mu?" sorusuna "Bal gibi cezalandırıyor. Ama başarıyor başaramıyor onu bilemem. Kendi söyledi. Ben söylemedim. Hatay'da 'oy verseydiniz hizmet gelirdi' dedi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum hakkında ise "Allah herkese böyle bir rakip versin" yorumunda bulundu.

"BİR TANE Mİ TUTUKLAMA OLMAZ?"

İmamoğlu şunları söyledi:

"14 ilçede çok iddialı konumdayız. Çok sürpriz ilçeler de var içerisinde. Kalanlarda ne durumdayız. Vatandaşımız çok derin analiz ediyor. Diğerlerinde de her an yukarıya doğru kaydırabileceğimiz ilçeler de duruyor.

Seçim elimizden alındı. Hırsızlar dendi, teröristler dendi. Bir tane mi tutuklama olmaz. Cumhurbaşkanı 'siyasi söylem' dedi. Görevimizin altıncı ayında bir pandemi ile karşı karşıya kaldık. Hayat durdu. Dünyada pandemi sürecinde merkezi idareler yönetimler, yerel yönetimleri destekledi. Biz sıfır destek aldık. Bizim satış izinlerimizin yüzde 40'ını vermediler. Buna rağmen kasayı döndürdük ve bütçe açığını yarısına indirdik. Engellemeseler beş yılda onların 25 yılda yaptıklarını yaparız.

MURAT KURUM SORUSUNA YANIT

(Murat Kurum sorusuna yanıt) Allah herkese öyle rakip versin derim de ayıp olacak. Ama ben öyle rakip de istemiyorum. Keşke bu vasat tavırları yapmasaydı. Bir hukukumuz var. Eleştireceğim çok şey var. Bizim Gazze'ye yardım hazırlığımızı da bilmiyor. Bugün TIR'larımız yola çıkacak.

Benim İstanbul'da 35 yıllık hayatım var. Daha dün yine Metrobüs'ü Sultanbeyli'ye getireceğim demiş. Biz Sultanbeyli'ye metro götürdük zaten. İstanbul'u bilmiyor.

"İSTANBUL'A 2036 OLİMPİYAT OYUNLARINI GETİRECEĞİZ"

Ben spor insanıyım, tüm kulüplerle aram iyi. Yarın da Beşiktaş'ı ziyaret edeceğim. Kişiler geleri geçer. İstanbul'a 2036 Olimpiyat Oyunları'nı getireceğiz.

Rakibim 300 bin konut yapacağız, diyor. Nasıl yapacaksın? İkimiz toplam 18 bin konut yapmışız. Kanal İstanbul'a Murat Kurum karar verebilir mi? Cumhurbaşkanı 'Biz Kanal İstanbul'u gündemimizden kaldırdık' desin. Ben de Murat Kurum'u alkışlayacağız. Kurum geçmişte 'Kanal İstanbul'u yapacağız' dedi. Şimdi de 'Milletin gündeminde olmayan bizim de gündemimizde olmaz' diyor. Kurum'un yaptığı sadece kelime oyunu.

MEHMET ŞİMŞEK'E ÇAĞRI

(Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Murat Kurum ile fotoğraf vermesi hakkında) Bana randevu veren iki bakandan birisi Mehmet Şimşek'ti. Kendisine teşekkür ederim. Şimşek'e saygı duyuyorum. Yapsa

Yapmasaydın Şimşek. İtibarını bir acemi adaya ezdirme. Sen itibarlı bir insansın. İyi bir ekonomistsin. Ülkede faydalı bir bürokrasi geçmişin var. Bu ülkeye dair de güzel hizmetler verdin.

"SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ"

İhtiyaç sahiplerine 20 bin sosyal konut yapacağız. Biz sosyal konut işini bu dönemde KİPTAŞ ile beraber yürüteceğiz. 60 bin konutta ise güçlendirme yapacağız. Türkiye'de devletin kira yardımının yanında yardım yapan bir tek biz varız.

Bu seçim topluma soluk aldıracak, millet gücünün farkına varacak. Millet devleti yönetenlere haddini bildirecek. Yönetici had bildirmez, yönetici haddini bilir.

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