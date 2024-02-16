Ekrem İmamoğlu: 25 yılda tek bir kreş açmayan yönetim, şimdi kreş açmayı vadediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yuvamız İstanbul Kreşleri Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Bizden önceki 25 yılda tek bir kreş dahi açmayan bir yönetim vardı. Onca yıl tek bir kreş dahi açmayan bu yönetim, sanki sıfırdan başlayacakmış gibi kreş açmayı en önemli vaatlerinden birisi olarak dile getiriyor" diye konuştu. İmamoğlu, "Buna ben vallahi de billahi de seviniyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP iktidarının 2019 öncesinde tek bir kreş yapmadığını söyleyerek, "Onca yıl tek bir kreş dahi açmayan bu yönetim, sanki sıfırdan başlayacakmış gibi kreş açmayı en önemli vaatlerinden birisi olarak dile getiriyor" dedi.

"Buna ben vallahi de billahi de seviniyorum" diyen İmamoğlu, "Çocukların eşitlenmesi bizim en önemli görevlerimizden biridir. Çünkü bu prensip Cumhuriyet'in prensibidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Yuvamız İstanbul Kreşleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Yenikapı'da düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, İstanbul'da 11 ilçede 11 kreşi daha açacaklarını açıkladı.

Toplu Açılış Töreni'ne CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın geleceğini düşünmek bir yönetici için çok kutsal bir şey.

Bugün özel bir açılış yapıyoruz. Beş yıldır özellikle bu çocuklarımıza mahcup olmamak için gece gündüz çok çalışıyoruz. Hiçbir siyasi çıkar gözetmeden, bereketli bir bütçe ile muazzam işler yapıyoruz.

Biz böylesi bir hizmeti hiç gündeminde olmayan bir siyasal süreçte tüm Türkiye'nin hatta bir kısım adayların da gündemine dahil etmekten mutlu oluyoruz. Çocukların eşitlenmesi bizim en önemli görevlerimizden biridir. Çünkü bu prensip Cumhuriyet'in prensibidir. Biz Cumhuriyet'in dediğini yapıyoruz. Cumhuriyet, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya bildiği rejimin adıdır. Bizden önceki 25 yılda tek bir kreş dahi açmayan bir yönetim vardı. Onca yıl tek bir kreş dahi açmayan bu yönetim, sanki sıfırdan başlayacakmış gibi kreş açmayı en önemli vaatlerinden birisi olarak dile getiriyor. Buna ben vallahi de billahi de seviniyorum.

"HİZMETTE KOŞALIM"

Biz 2019 yılında bu kreş vaadimizi söylediğimizde hafife aldıklarını lütfen hatırlayın. Zannettiler ki Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, bunu vadedecekler sonra da unutacaklar. Biz samimiyiz. Onlar gibi 25 yıl unutup, bugün seçimden önce ceğiz, cağız demiyoruz. Biz söyledik, yaptık. Mart ayı itibariyle 100'ü aşkın kreş İstanbul'da hizmet veriyor olacak. Kapasiteyi böylesi bir sayıya çıkarmak bizim için önemli.

İstanbul çocuklarının kreşe ihtiyacı var. Bunu elbette İBB çözemez. Başka kurumlar da destek olmalı.

Çocuğunuza, hayatınıza, gençlere değer veren yönetim anlayışını tercih edin.

Bu kadar önemli bir projenin ne kadar önemli olduğunu anlayabilmişler.

Hizmetle yarışırken, kimseyi rakip görmüyorum. Hizmette koşalım, milletimiz lehine yarışalım. Bizim yarışımız adalet ve özgürlük yarışıdır."