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Ekrem İmamoğlu, ABD'ye gidiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Washington’daki bazı dernek yöneticileriyle görüşmek amacıyla önümüzdeki hafta ABD’ye gidecek.

Güncel
  • 14.10.2023 12:20
  • Giriş: 14.10.2023 12:20
  • Güncelleme: 14.10.2023 12:26
Ekrem İmamoğlu, ABD'ye gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ye gidecek.

TELE1'de yer alan habere göre, İmamoğlu, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Nilüfer Esen Bilgin’le İstanbul’da bir görüşme yaptı.

İmamoğlu'nun, görüşme kapsamında önümüzdeki hafta Washington’a gideceğini söylediği belirtildi.

İmamoğlu'nun, ABD ziyaretinde Washington’daki bazı dernek yöneticileriyle görüşeceği ifade edildi.

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