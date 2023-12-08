Ekrem İmamoğlu, Akşener'in sözlerini değerlendirdi: Hiç üstüme alınmadım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in büyükşehir belediyelerine yönelik eleştirileri hakkında konuştu.

İmamoğlu Akşener'in grup toplantısında büyükşehir belediyelerini eleştirmesinin sorulması üzerine ise "Meral Akşener beni mi kastediyor acaba, ben anlayamadım. Ben İstanbul'u duymadım. Hiç üstüme alınmadım" diye konuştu.

Muharrem İnce görüşmesi ve İnce'nin İzmir veya Yalova adaylıklarının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine İmamoğlu, "Hiç öyle bir konu gündeme gelmedi. Konuşulabilirdi. Bilgi paylaşımı olabilirdi. Kod adı İzmirse İzmir'in adı bile geçmedi" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Ben İstanbul belediye başkanıyım. Partimde de önemli bir geçmişim var. Bu ve benzeri görüşmeleri sayın genel başkanımla istişare ederiz. Hem Sayın İnce ile görüşmemiz doğal. Bundan sonra görüşmelerimiz de mümkün.

Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında ben üstüme alınmadım. Belki başka bir şehri kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üstüme alınmadım. Biz Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte İstanbul'da çok önemli metro hatlarını beraber açtık. Yine açarız.

Cumhuriyet Halk Partimize de ittifak ortağımız İYİ Parti'ye de çok gururlu bir beş yıl yaşattığımızı söyleyebirim.Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum. Sayın Akşener ile görüşmeler akşamdan sabaha kesilmez.

Genel İdare Kurulu, partinin karar alma mekanizmasıdır. Bu karara hepimiz saygı duyarız. Ama toplumsal tabandaki sesleri duymak, örgütlere olan yansımasını hissederek bir sorumluluk varsa tekrar görüşmek mümkündür.

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