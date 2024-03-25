Ekrem İmamoğlu: Cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturmasını geçirdik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "5 yılın sonunda ben bahtiyarım. Kimse Ekrem İmamoğlu soruşturamadık diyemez. Vallahi Cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturmasını geçirdik" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, hakkındaki denetimlerle ilgili konuştu. "Tabii ki denetlenmeliyiz" diyen İmamoğlu, "Ama denetlenmelerin gerekçeleri olmalı. Ben bunların hepsi gerekçesiz demiyorum ama bazen bakan bir açıklama yapıyor ertesi gün bir bakıyorsunuz müfettişler geliyor. Ya da Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor hadi bakalım bir ekip daha geliyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "5 yılın sonunda ben bahtiyarım. Kimse Ekrem İmamoğlu soruşturamadık diyemez. Vallahi Cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturmasını geçirdik" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, SÖZCÜ TV'de Uğur Dündar'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPIYOR, MÜFETTİŞ GELİYOR"

Sonuçta biz bir kamu kurumuyuz tabii ki denetlenmeliyiz. Ama denetlenmelerin gerekçeleri olmalı. Ben bunların hepsi gerekçesiz demiyorum ama bazen bakan bir açıklama yapıyor ertesi gün bir bakıyorsunuz müfettişler geliyor. Ya da Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor hadi bakalım bir ekip daha geliyor.

Bir de şunu belirtmek isterim 1019 adet soruşturma içinde neredeyse mülkiye müfettişlerinin araştırmaları, eski İETT, iştirakler, inceleme, araştırma, ön inceleme vs. böyle farklı statüler de var.

"SAYIŞTAY DENETİMİ TABİRİ CAİZSE BİR HÜCUM YAPTI"

Burada rutin denetimler vardır o rutin denetimleri ki bize de gelen, bizden önceki rutin denetimler... Onları çıkardığınızda aslında bizden önceki dönem yok denecek kadar az.

Kaldı ki iştiraklere yıllar yılı Sayıştay hiç gelmemiştir. Biz dönemimizde Sayıştay denetimi tabiri caizse bir hücum yaptı iştiraklerimize.

Günün sonunda ben şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum; seçime 5 gün kala bu 5 yılın ortaya çıkardığı sonuç şu; ortada hiçbir şey yok, hiçbir şey bulamamışlar.

Günün sonunda hakkımızda açılmış 'ahmak' davası var. Oradan bir siyasi yasaklıkla ilerleyen bir süreç var. İstinafta o da. Onun dışında bir süreç yok. Kaldı ki bu 'ahmak' davası süreci içerisinde benimle ilgili kararı atanan 3. hakim verebildi.

5 yılın sonunda ben bahtiyarım. Kimse Ekrem İmamoğlu soruşturamadık diyemez. Vallahi Cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturmasını geçirdik.