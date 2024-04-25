Ekrem İmamoğlu duyurdu: Beyoğlu ile başladık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm ilçe belediyeleriyle ortak çalışma masaları kurduklarını duyurarak, "Beyoğlu ile başladık, ilçenin sorunlarını çözmek ve güzel işler yapmak için uyumlu ve güçlü bir iş birliği yapacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm ilçe belediyeleriyle ortak çalışma masaları kurduklarını bildirdi.

Ekrem İmamoğlu, sosyalBeyoğlu ile başladık, ilçenin sorunlarını çözmek ve güzel işler yapmak için uyumlu ve güçlü bir iş birliği yapacağız medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın Beyoğlu Belediyesi ile başladığını duyurdu.

İmamoğlu, açıklamasında, "İlçenin sorunlarını çözmek ve güzel işler yapmak için uyumlu ve güçlü bir iş birliği yapacağız" dedi.

İstanbul’un tüm ilçe belediyeleriyle ortak çalışma masaları kuruyoruz. Beyoğlu ile başladık, ilçenin sorunlarını çözmek ve güzel işler yapmak için uyumlu ve güçlü bir iş birliği yapacağız. @inanguney pic.twitter.com/KQySvN5k5y — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 25, 2024

İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney’e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, ziyaret öncesinde, Güney ve İBB bürokratlarıyla birlikte, İstiklal Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Saat 08.00’de başlayıp, Taksim Meydanı’ndan Tünel’e kadar yürüyen İmamoğlu ve Güney, vatandaşlarla anı fotoğrafları çektirdi. İmamoğlu ve Güney, yaklaşık 1 saat süren İstiklal turunun ardından, Şişhane’deki Beyoğlu Belediye Bakanlığı’nın merkez binasına ulaştı.

"BEYOĞLU’NDA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Güney’i makam odasında tebrik eden İmamoğlu, konuşmasına, mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayarak başladı. Güney’in Beyoğlu’na verdiği emeğe yıllardır tanıklık ettiğini belirten İmamoğlu, “Beyoğlu'na hizmet edileceğinizden, en iyi hizmetleri yapacağınızdan zerre kuşkumuz yok. Bilakis umutlarımız yüksek. Başarılar diliyorum” dedi. Beyoğlu’nun, İstanbul’un kadim ve sembol ilçelerinden biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bu kapsamda yapacağımız çok işimiz de var. Dünden bugüne tasarladığımız, eksik kalan, bazen belki ufak tefek aksaklık, uyumsuzluk üzerinden yol alamadığımız, ama şimdi daha daha uyumlu bir süreci nasıl yapabiliriz diye, bugünkü ilk buluşmamızla beraber bütün kadrolarımızın eş güdümlü çalışmasını sağlayıcı bir planlamayı yapacağız” diye konuştu.

İNAN GÜNEY: ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

Güney de İmamoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

"Başkanım, sizi burada ağırlamak, büyük keyif bizim için. Biliyorsunuz; ömrümüz Beyoğlu'nda geçti hakikaten. Daha iyi yöneteceğiz, mücadele edeceğiz. Sizin de desteğinizle, bugün Beyoğlu'nda iktidar olduk. Bu iktidarın, kazanımın temelinde, sizin hizmetle yıktığınız bir ön yargı var. Sonuçta yıllarca, ‘CHP gelirse işçi çıkarır…’ Çıkarmadığı görüldü. ‘CHP gelirse sosyal yardımı keser…’ Dört kat arttırıldığı görüldü. Dolayısıyla siz önden bir o algıyı hizmetle kırdınız. Biz de onun üzerine arkadaşlarımızın, ilçe başkanımızın emeğiyle, Beyoğlu halkının sahiplenmesiyle, burada belediyeyi kazandık. Çok güzel işler yapacağımıza hep birlikte ben inanıyorum. Tabii Belediye Başkanı olarak, 30 yıldır hasretini duyduğumuz bu Beyoğlu'nda sizi de ağırlamak, gençlik kollarından beri burada ömrünü vermiş biri olarak, benim için ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk. Bu anlamda da tekrar hoş geldiniz, Beyoğlu'na şeref verdiniz demek istiyorum ben Sayın Başkanım.”