Ekrem İmamoğlu, kendisine Kuran gösteren kişiye yanıt verdi: Belli ki aldanmış, onu da kurtaracağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy - Sultanbeyli metro hattının 1. etap açılışında konuştu. Miting sırasında bir kişinin kendisine Kuran sallaması üzerine tepki gösteren kalabalığı sakinleştiren İmamoğlu, "Belli ki aldanmış bir ablamız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı Çekmeköy - Samandıra 1. Etap Açılışı'nda konuştu.

"Biz buyrukla iş yapmadık" diyen Ekrem İmamoğlu, metro hattı projesinin iktidar tarafından durdurulduğunu hatırlattı. "Tam 10 metro inşaatı belirli sürelerde durduruldu" diyen İmamoğlu, iktidarın metrolar hakkında gerçeği söylemediğini söyledi.

"EKİPMAN VE FİNANSMAN SORUNLARINI BİZ ÇÖZDÜK"

Yarım bırakılan projelerde tünellerin çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını ve şehir genelinde 40'a yakın tünel için güçlendirme çalışmaları yapılmadığını vurgulayan İmamoğlu "Bütün finansman sorunlarını ve ekipman eksiklerini biz çözdük. 10 metro hattı inşaatını da gururla paylaştık" dedi.

KURAN GERGİNLİĞİ

İmamoğlu, konuşması sırasında kendisine Kuran gösteren bir kişiye de seslendi. Kuran gösteren kadına tepki gösteren kalabalığı sakinliğe davet eden İmamoğlu, "Belli ki aldanmış bir ablamız. Elinde Kuran-ı Kerim ile iftira atmak günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Biz onları da kurtaracağız. Bu arkadaşlar bu ablalarımızı bile aldattılar. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin" dedi.

8 ADIM GÖNDERMESİ

İstanbul böyle had bilmez bir tavra bir daha teslim edilemez diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:



"Geldiğimizde İBB'nin metro bütçesi iflas etmişti. Gizledikleri gerçek budur. Metro finansmanını beceremedikleri için durduranlar 65 kilometreyi 8 kilometre gibi gösteriyorlar. O zaman da çaldığımızı söylediler ve o yalana aldananlar buna inandı ama milletin çoğu inanmadı. O utanç madalyası onların boynundan inmeyecek. 18 günde deli etmiştim, 5 yılda çıldırdılar.

Çocukları bile güldürecek şekilde 8 adım atıp 8 kilometre diye anlatıyor. İstanbul'un en büyük sınavı olan metro sınavını büyük başarıyla geçtik. Plansız ve israf dolu bir döneme hep birlikte son verdik. 'Metro fatihi' olmaya devam edeceğiz. Vatandaşı kumpasla kandıran o aklı bu seçimde milletin gücüyle tarihe gömmek istiyoruz."