Ekrem İmamoğlu: Kirli hortumu kestik

İBB Başkanı İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adil İstanbul" proje tanıtımında açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'da bizden önce adil şehre getirmek kimsenin umrunda olmadı. Sosyal yardımları partizanlığın aracı haline getirdiler. Milyonlarca İstanbul'u yoklukla mücadele ederken, bir avunç insanın zenginleştirmek için israf düzeni kurdular. 2019 yılında bu bozuk düzeni korumak için tehditlere kalkıştılar. Hatırlarsınız; 'İmamoğlu gelirse sosyal yardımları keser' dediler. Biz tek bir şeyi kestik; kendilerine yakın vakıf ve kuruluşlara para aktaran kirli hortumu kestik. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Partizanlıktan tamamen arındırılmış, vatandaşa saygılı bir sistemi kurduk.

30 bin kız çocuğunun ailesine 3 bin TL vereceğiz.

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