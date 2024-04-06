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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. İki isim de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda "Birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.

Güncel
  • 06.04.2024 14:21
  • Giriş: 06.04.2024 14:21
  • Güncelleme: 06.04.2024 14:33
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Görüşmede Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da yer aldı.

Görüşmenin ardından iki isim de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

İki paylaşımda da "Birlikte güzel işler yapacağız" vurgusu dikkat çekti.

Seçimlerin ardından başkent Ankara'ya gelen İmamoğlu, sabah saatlerinde yerel seçimleri kazanan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayı ile birlikte Anıtkabir’e gitmişti.

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