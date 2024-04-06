Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. İki isim de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda "Birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Görüşmede Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da yer aldı.

Görüşmenin ardından iki isim de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

İki paylaşımda da "Birlikte güzel işler yapacağız" vurgusu dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret ettik, başkentimizdeki başarısı için tebrik ettik. Geçen dönem olduğu gibi bu dönem de birlikte ülkemiz için güzel işlere imza atacağız. pic.twitter.com/vORkzefbXF — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2024

Bugün @ekrem_imamoglu Başkanımız ve kıymetli eşi Dilek İmamoğlu’nu ağırladık.



Yeni dönemde de başarılı olacağına ve ülkemiz için birlikte güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. pic.twitter.com/vtjHP04jym — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 6, 2024

Seçimlerin ardından başkent Ankara'ya gelen İmamoğlu, sabah saatlerinde yerel seçimleri kazanan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayı ile birlikte Anıtkabir’e gitmişti.