Ekrem İmamoğlu: "Milletin işini, milletten gizleyerek yapamazsınız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy Cemevi ve Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Cemevi ziyareti, İmamoğlu, yurttaşlarla yaptığı konuşmada, “Yaptığımız iş, milletin işi. Milletin işini, milletten gizleyerek yapamazsınız. Her aklı önemsiyoruz. Bu aklın, tek kişilik aklın fayda vermeyeceğini, milletin aklıyla hareket etmenin, bu milleti en güzel günlere kavuşturacağını biliyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alibeyköy Cemevi ve Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

“GEÇMİŞTE EKSİKLİK VARDI”

İmamoğlu, "Cemevlerimize ne yapıyorsak, sorumluluğumuz gereği yapıyoruz. Bu, bizim için ekstra bir durum değil, olması gereken. Geçmişte eksiklik vardı, şimdi tamamlamaya gayret ediyoruz. Daha da yapacaklarımız var. Keşke bu iş daha da düzenli hale gelse. Cemevlerimizin bir kısım problemlerini, sıkıntılarını biliyoruz. Çözebildiklerimiz var, çözebileceklerimizle ilgili attığımız adımlar var. Bir de tabii daha genel olarak çözülmesi gereken sorunları var cemevlerimizin. Bu bağlamda, biz hem yönetim olarak hem siyasi yol arkadaşlarımızla birlikte son derece hassasız. Eksikleri tariflemiştiniz. Çoğunun bitmiş olması sevindirici. Diğerlerin de arkadaşlarım toparlarlar” dedi.

“KUSURA BAKMAYIN” DİYEREK VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

İmamoğlu, cemevi binası incelemesini tamamladıktan sonra, ibadethane bahçesinde kendisini bekleyen kalabalık bir vatandaş topluluğuna kısa bir konuşma yapan İmamoğlu "Ben aslında, burada yapılan hizmetlerle ilgili bilgi almaya geldim. Hem Sayayolu Caddesi'ni, yapılan işle ilgili kontrolünü yapacaktım hem de geçen, 1,5 ay önce, Hüseyin Dede’mizin cemevi ile ilgili istekleri olmuştu, ekiplerimizi yönlendirmiştik. Aslında bugün benim buraya bir şantiye ziyaretim söz konusuydu ama teveccühte bulundunuz ve buraya eşlik ettiniz. Gördüğümüz kadarıyla, işler yolunda gidiyor. Yaptığımız iş, milletin işi. Milletin işini, milletten gizleyerek yapamazsınız" sözlerine yer verdi.