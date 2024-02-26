Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Beni engellediğini itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de yaptığı konuşmada Erdoğan'ın "Kimin parasını kime dağıtıyorsun" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Milletin parasını millete dağıtıyoruz. Senin gibi bir avuç insana değil" dedi. İmamoğlu, ayrıca Erdoğan'a seslenerek "Açıkça beni engellediğini itiraf ediyor. Bu millet tehdide kulak verseydi ikinci turda farkı artırmazdı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

İmamoğlu, "İstanbul'da bize oy vermediniz, ama ben engelledim diyor. Açıkça beni engellediğini itiraf ediyor. Bu millet tehdide kulak verseydi ikinci turda farkı artırmazdı" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Arnavutköy Halk Buluşması'nda konuştu.

Son günlerde yaşanan davetiye tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Bunların aklı başında değil. Allah bunların hepsine akıl fikir versin. Bunlar sadece talimatı yerine getirirler" dedi.

Erdoğan'ın doğum gününe de değinen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahmetli Necmettin Erbakan'a yapmadığını bırakmadı. Ben buna da değineceğim.. Ne demişti? 'Yaş yetmiş işi bitmiş' demişti. Bugün kendisi yetmiş yaşına girdi. Ben öyle bir şey demeyeceğim. Allah sağlık versin uzun ömür versin. Ama vatandaşı tehdit etmeyi bırakacaksın."

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bir kişinin arsasına büyükşehir belediyesi nasıl imar çıkar, geçmişte bu konuşuluyordu. Şimdi gençlere üniversite, kreşleri, 5200 öğrenciye sağlanan yurt imkanlarını konuşuyor. 39 ilçeye kreş yetiştireceğiz.

Bizim insanımız ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Önümüzdeki yıl 100 bin gencimize burs vereceğiz. Onlar bir kişiye 100 bin dolar burs verdi. Milletin imkanların, milletin çocuklarına harcadık. Ben buradan sesleniyorum. Nereden nereye?

Biz bu kentin gündemine halk sütü getirdik.

Sayın Cumhurbaşkanı bana 'Kimin parasını kime dağıtıyorsun' diye sormuştu. Milletin parasını millete dağıtıyoruz. Senin gibi bir avuç insana değil.

"BUNLARIN AKLI BAŞINDA DEĞİL"

Eğer liyakat devletin tüm kademelerinde olsaydı paramız pul olamazdı, enflasyon 3 haneli rakamlarda olmazdı.

10 yıl önce AK Parti'nin tek kaybettiği ilçe Beylikdüzü'ydü. O günden beri beni mimlediler. İstanbul'un rantını 16 milyon insanımıza dağıtmak istiyorum. Onlar istiyor ki 16 milyon insan bu ranttan yararlanmasın, bir avuç insan yararlansın. Türlü oyunlarla güya beni yıldırmaya çalışıyorlar. Bu kardeşiniz yılmaz, yıldırır, yıldırır.

Davetiye ateş topuna döndü. Siz beni nereye davet ettiğinizi zannediyorsunuz. Bu millet bu tarzınızın cevabını verir. Bunların aklı başında değil. Allah bunların hepsine akıl fikir versin. Bunlar sadece talimatı yerine getirirler.

(Erdoğan'a) İnan her gece beni rüyasında görüyor. Bugün 'benden sonnra rahmetli Kadir Topbaş güzel hizmet etti' beni kast ederek.

Yahu insanda biraz ar olur. Rahmetli Topbaş'a beş imar dosyasına imza atmadı diye hayatı ona zindan edip görevi bıraktıran siz değil misiniz, allahtan korkun. Kendi partilileri bie başını öne eğip 'senin yüzünden görevden gitti' diyordur. Her şeyi kendi lehlerine döndürüp kullanmaya hazır insanlar.

ENGELLEDİĞİNİ İTİRAF EDİYOR

Rahmetli Necmettin Erbakan'a yapmadığını bırakmadı. Ben buna da değineceğim.. Ne demişti? 'Yaş yetmiş işi bitmiş' demişti. Bugün kendisi yetmiş yaşına girdi. Ben öyle bir şey demeyeceğim. Allah sağlık versin uzun ömür versin. Ama vatandaşı tehdit etmeyi bırakacaksın.

İstanbul'da bize oy vermediniz, ama ben engelledim diyor. Açıkça beni engellediğini itiraf ediyor. Bu millet tehdide kulak verseydi ikinci turda farkı artırmazdı."