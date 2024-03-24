Ekrem İmamoğlu'ndan iktidarın 'hizmet tehditlerine' yanıt

AKP'lilerin 'Belediyeler ile hükümet aynı partiden olmazsa hizmet gelmez' benzeri açıklamalarına gönderme yapan Ekrem İmamoğlu, “Niyetler iyi değilse hükümet ile belediyelerin aynı partiden olmasının hiçbir faydası yok. Sadece vatandaşın zararını büyütürler" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde Beylikdüzü Kırlangıç Evleri Teslim Töreni’nde konuştu.

İktidar mensuplarının 'hükümet ile belediylerin aynı partide olması gerektiğine ve hizmetlerin bu şekilde gelebileceğine' yönelik sözlerini hatırlatan Ekrem İmamoğlu, “Niyetler iyi değilse hükümet ile belediyelerin aynı partiden olmasının hiçbir faydası yok. Sadece vatandaşın zararını büyütürler" dedi.

Bakanlıkça verilen kira yardımlarıyla bir oda bile tutulamayacağını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi: "Dar gelirli emeklilerimizin, inşaat maliyetinin yüzde 65’ini biz karşılayacağız. Riskli bina ilan edilen yapılara bakanlığın verdiği 5 bin 500 lira kira yardımı var. 5 bin 500 liraya kiralık oda bulamıyorsun İstanbul’da. Ekonomiyi perişan ettiler. Biz bu eksikliği gördük, 7 bin lira ekstra kira desteği vereceğiz. Hem ev sahiplerine hem de kiracılara destek vereceğiz."

Önümüzdeki 5 yıl içinde yapılması planlanan 22 bin konut biriminin yerinin ve projesinin hazır olduğunu bildiren İmamoğlu, "Bütün bu söylediklerim, ince ince hesaplanmış, ölçülüp biçilmiş, gerçekçi vaatlerdir. Bizim iş ahlakımızı ve sorumluluk duygumuzu benim en iyi Beylikdüzü’ndeki komşularım bilir. Söz verdik mi yaparız biz" dedi.

İmamoğlu, uygunsuz işlemlere de değinerek şunları kaydetti:

"Sitelerin içindeki Okatan Çarşısı bir batakhane gibiydi. Orada uygunsuz, kurasız, hukuksuz işler yapanları oradan nasıl söküp attığımızı burada yaşayan komşularım biliyor.

Burada büyük bir yer vardı. Orayı özenli bir takiple, tersine bir işlem yaparak… Genelde Ankara gelir belediyenin yerini alır, ben gittim kamunun yerini aldım. Orayı da Beylikdüzü’ne hediye ettim."